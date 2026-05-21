Vinćenco Salvatore Santapaola, sin legendarnog šefa mafije Benedeta Nita Santapaole, preminuo je u 56. godini nakon duge i teške bolesti.

Izvor: Arma dei Carabinieri

Vinćenco Salvatore Santapaola, sin mafijaškog bosa Nita Santapaola, preminuo je u 56. godini. Vinćenco je do prije nekoliko mjeseci bio u zatvoru u Parmi i već duže vrijeme je bio teško bolestan. Prije nekoliko nedelja bio je hospitalizovan. Prethodno mu je sud, zbog zdravstvenih razloga odobrio da kaznu služi u kućnom pritvoru.

Prema navodima medija, zdravstveno stanje se Vinćencu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo tokom noći. Ljekari su o tome obavijestili nadležne vlasti, koje su zatim obavijestile njegovu sestru Kozimu i brata Frančeska, kao i njegove advokate.

Vinćenco, koji je 2. juna trebalo da napuni 57 godina, služio je kaznu od trideset godina zatvora zbog svoje uloge podstrekača u ubistvu svog rođaka Anđela Santapaola, koje se dogodilo 2007. godine.

Prvi koji je optužio sina "šefa svih šefova" iz Katanije bio je Santo La Kausa, saradnik pravosuđa koji je do 2009. godine bio vršilac dužnosti šefa porodice Kosa nostre iz Katanije. Bio je to izuzetan zločin, možda jedinstven u istoriji kriminala u Kataniji: jedan Santapaola naredio je ubistvo drugog Santapaole.

Ni krvno srodstvo nije moglo da spase Anđela Santapaolu. Ubijen je u napuštenoj klanici u oblasti Kalatino zajedno sa svojim telohraniteljem od povjerenja Nikolom Sedičijem (za ovo ubistvo Vićenco Santapaola je oslobođen).

Tijela dvojice muškaraca su spaljena i ostavljena. Dva ugljenisana i neprepoznatljiva tijela pronađena su na poljima u Ramaki. Identitet žrtava utvrđen je uglavnom zahvaljujući burmama sa ugraviranim imenima njihovih supruga, Gracije Kore i Paole Krisafuli.

Istraga o dvostrukom ubistvu napredovala je tek nakon što je izvjesni La Cauza je "propjevao" 2012. godine. Od početka je imenovao Vinćenca Santapaolu. Međutim, riječi La Cauze nisu bile dovoljne da se pokrene krivični postupak protiv Nitovog sina. Ali zatim se "vojska pokajnika" proširila i stigla su svjedočenja Frančeska Martidine Skvilačija.

Istraga "Tor", 2020. godine, pomogla je da se popune praznine u vezi sa zločinom iz 2007. godine i Vićenco Santapaola je u prvostepenom postupku osuđen na doživotni zatvor, ali je kazna kasnije u žalbenom postupku smanjena na 30 godina.

"Santapaola je teško mogao da podnese nametljivo prisustvo svog rođaka koji se ponašao kao ludak, remeteći uspostavljene ravnoteže između mafijaških klanova i unutar same Koza Nostre iz Katanije, polažući pravo na primat zasnovan na porodičnim vezama koje su sada bile široko osporavane i uspostavljajući privilegovane i ekskluzivne odnose sa Koza Nostrom iz Palerma", rekao je sudija prilikom izricanja prvostepene presude.

Vićenco Santapaola je tokom prvostepenog suđenja poslao pismo u kojem je priznao svoje odgovornosti.

Kako je objasnio, "smrtnu presudu svom rođaku donio je tek na poslednjem sastanku i nije izdao naređenje, već je samo dao saglasnost da se sprovede krvavi plan".

Međutim, 2018. godine presuda protiv Santapaole za udruživanje mafijaškog tipa postala je pravosnažna u velikom procesu "Iblis", koji je razotkrio veze između Koza Nostre, preduzetništva i politike. Od mladosti je Vićenco Santapaola hapšen u brojnim antimafijaškim operacijama, poput istrage "Orsa Mađore" 2023. godine, ali je u tom slučaju oslobođen.

Prije samo dva mjeseca, 2. marta, preminuo je njegov otac Benedeto, šef Katanije, koji je pokušavao (bezuspješno) da svog prvijenca drži dalje od Koza Nostre. Njegova majka Karmela Miniti odgajala je troje djece da imaju drugačiju sudbinu od svog oca, ali je 1995. ubijena ispred njihove kuće. Događaj koji je sigurno uticao na izbore Santapaole mlađeg.

Tijelo Vićenca Santapaole prebačeno je u mrtvačnicu, a tužilac bi mogao da naloži obdukciju, više iz proceduralne obaveze nego iz bilo kog drugog razloga. Vinćenco Santapaola izrazio je ranije želju da bude kremiran kao i njegov otac.