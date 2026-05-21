Naomi zaveo srpski fudbaler: Zbog Vladislava postala pravoslavka, a kitila se krvavim dijamantima sa ratišta

Čuvena manekenka i jedan od prvih supermodela, Naomi Kembel, proslavlja svoj 57. rođendan, a njen ljubavni život često je bio tema javnosti

Čuvena manekenka Naomi Kembel možda puni 56 godina, ali to po njenom izgledu nikada ne biste rekli. Čuveni supermodel i dan-danas može da stane na "crtu" mnogo mlađim manekenkama, a u prilog tvrdnji govori i to što Kembel i dalje radi, i redovna je na revijama na kojima uglavnom ukrade svu pažnju.

I dok se uspjesima redovno hvali, druga je priča kada se radi o ljubavnom životu. O njenim partnerima se oduvijek šuškalo i spekulisalo, a jedna veza je posebno bila zanimljiva javnosti, o čemu će kasnije biti više reći.

Skandal zbog krvavih dijamanata

Naomi je bila poznata po poznanstvima sa "krupnim ribama", te je zbog bliskog odnosa sa bivšim liberijskim liderom Čarlsom Tejlorom završila na sudu.

Kada mu je suđeno zbog ratnih zločina, tvrđeno je da je upravo Naomi poklonio "krvave dijamante", dok je manekenka govorila da je u pitanju samo "prljavo kamenje".

Bila i sa Ćurčićem

Na listi bivših ljubavnika našao se i jedan Srbin. Bivši proslavljeni fudbaler Saša Ćurčić svojevremeno je javno govorio o vezama sa slavnim ljepoticama. Poznato je da je bio sa manekenkom i glumicom Karmen Elektrom, ali i sa Naomi.

"Posle meča smo se upoznali u VIP baru. Nekoliko dana kasnije, napravio sam žurku i pozvao je da dođe. Posle toga smo počeli da se viđamo, ali nije htjela da mi da prvog dana, teška je ona žena. Tek posle dvadesetog izlaska pristala je da spava sa mnom. Imali smo se*s tridesetak puta. Vrh je u krevetu", otkrio je Saša Ćurčić.

Međutim, oduševljenost nije dugo trajala: "Gadljiv sam na ženske dlake! Kada ih vidim po stanu, život mi se smuči, a Naomi ih je svuda ostavljala. Mnogo je neuredna, kao i sve manekenke. Ne skine šminku, a legne u krevet. Odvratno! Takve šutnem odmah u dupe i kažem da spavaju na balkonu. Pored toga što je aljkava, voli i da šmrče, pa sam često imao incidente. Vrijeđa kućne pomoćnice, gađa ih pepeljarom, sve redom psuje... Pravila je skandale i po diskotekama, pa sam odlučio da iskuliram viđanja sa njom", zaključio je Ćurčić.

S kim je sve bila Naomi Kembel

Na listi momaka slavne manekenke našla su se i dobro poznata imena svetskog šoubiznisa poput Lenija Kravica, Skepte, Kvinsija Džonsa, princa Alberta od Monaka, Erika Kleptona, Roberta De Nira, Silvestera Stalonea i Majka Tajsona.

Ipak, o jednoj vezi se posebno pisalo. Riječ je o odnosu sa ruskim milijarderom i magnatom nekretnina Vladislavom Doronjinom. Bogataš je Naomi obasipao nevjerovatno skupim poklonima, uključujući i čuvenu ekološku vilu u obliku "Oka Horusa" na privatnom ostrvu u Turskoj. Čak se šuškalo da je manekenka zbog njega planirala da se preseli u Moskvu i da je čak i prešla u pravoslavlje. Ipak, par se razišao 2013. godine, a raskid je dobio gorak epilog nekoliko godina kasnije kada su pokrenuli uzajamne tužbe oko novčanih pozajmica i imovine.

Inače, Naomi je u međuvremenu postala i majka dvoje djece putem surogatstva, a šuškalo se da je upravo Vladislav otac djece. Ipak, manekenka je ostala tajanstvena do samog kraja, te nikad javno nije otkrila ni s kim je dobila naslednike, niti da li je ponovo u vezi.