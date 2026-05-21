Uslikali smo najveće zvijezde 90-ih na jednom mestu: Pogledajte koliko su se promijenili, nju nismo ni prepoznali

Zvijezde devedesetih najavljuju svoj veliki koncert, a ovo je bila prilika da ih konačno vidimo nakon svih ovih godina

Zvijezde devedesetih uskoro će održati veiki koncert 21. maja, a tom prilikom naša ekipa našla se na licu mjesta, gdje smo imali priliku da porazgovaramo sa nekada najvećim imenima domaće scene.

Iako pojedince imamo priliku da vidimo s vremena na vreme u medijima, drugi se decenijama nisu pojavljivali, te smo ih, na prvu jedva prepoznali.

Pažnju su najpre privukli Gagi Đogani i Ivan Gavrilović koji su zaigrali fudbal, što je nasmijalo sve:

Potom su se okupili kako bi pozirali pred novinarima, a jedna pjevačica posebno je zaintrigirala sve. Riječ je o Tanji Banđur koja se dosta promijenila za sve ove godine.

Pogledajte kako danas izgledaju face '90-ih:

Podsjetimo, ona je svojevremeno otkrila zašto se raspala grupa "Dr Iggy":

"Dešavale su se neke loše stvari, Igoru je preminuo brat, pa potom otac, meni majka i tako neki splet okolnosti se desio u nekih dvije godine razmaka… To je bilo nešto što nas je zaustavilo, a posle toga dođu neki mladi ljudi i onda je posle teško krenuti. Čovjek ne može da nastavi tamo gde je stao, nego nešto mora ispočetka. Naišla je ta neka smjena generacija", otkrila je ranije.

Inače, od cijele ekipe, Anabela Atijas jedina je nastavila da se aktivno bavi muzikom, iako je učestvovala i u rijalitijima zajedno sa njenim bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.

Srđan Mobi Dik bavi se sinhronizacijom filmova i animiranih ostvarenja, te ima svoj studio, dok je Igor Todorović , kao i Gagi Đogani, pokrenuo privatni biznis sa prijateljem.