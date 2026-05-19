Supertalentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić mogao bi karijeru da nastavi u redovima Pari Sen Žermena.

Izvor: MN Press

Adem Avdić (18) privukao je pažnju mnogih klubova širom svijeta. O supertalentovanom fudbaleru Crvene zvezde priča se već neko vrijeme, a navodno se u trku sada uključio i PSŽ. Aktuelni osvajač Lige šampiona i branilac titule u tekućoj sezoni je navodno "zagrizao" za lijevog beka.

"PSŽ traži pojačanje na lijevoj strani terena i igrača koji može da odmijeni Nuna Mendeša. Trener Luis Enrike traži igrača koji može da donese rješenje i u napadu i mladi Adem Avdić je takav profil igrača. Odigrao je 31 meč, ima tri asistencije. Igra moderan fudbal, može da dribla i da centrira. Mogao bi da pomogne Parižanima", navodi se u tekstu novinara Romana Macotija.

PSŽ nije jedini zainteresovani klub. Ima još dosta timova koji se raspituju, jedan od posljednjih koji se uključio u trku je Lajpcig.

Kako vide Avdića?

U spomenutom tekstu su analizirali i igru Avdića i njegove vrline i mane za mogući prelazak u PSŽ.

"Avdićeve mane su greške, pravi ih previše, posebno na polovini rivala. Naravno, još uvijek je mlad igrač i razvija se. Ne bi došao da bude starter u PSŽ-u, ali se čini logičnim da klub proba da se 'kladi' u napredak i razvoj mladog igrača koji ima visok potencijal. Klub bi na taj način pokazao i da je spreman da pruži šansu talentovanim evropskim igračima, a ne da čeka da 'eksplodiraju'. To bi bila dobra strategija kluba", navodi se u tekstu.

Specijalizovani sajt za transfere "Transfermarkt" procjenjuje njegovu vrijednost na četiri miliona eura, mada je jasno da će Zvezda pokušati da izvuče mnogo više. Ugovor mu važi do 30. juna 2030. godine.