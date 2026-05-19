Kineski naučnici su započeli eksperiment sa vještačkim ljudskim embrionima koji će otkriti da li organi mogu pravilno da se razvijaju u surovom okruženju nulte gravitacije.

Može li čovječanstvo da preživi i stvara potomstvo van Zemlje, ili je nulta gravitacija pogubna za nastanak ljudskog života?

Kina je upravo napravila istorijski korak ka odgovoru na ovo pitanje lansiranjem vještačkih ljudskih embriona na svoju svemirsku stanicu Tiangong. Tamo će astronauti pod mikroskopom pratiti kako svemirsko okruženje utiče na razvoj organa.

Ovi embrioni su laboratorijski uzgojeni iz matičnih ćelija i nemaju sposobnost da prerastu u pravu bebu.

Međutim, njihova struktura savršeno simulira najkritičniji period ljudskog razvoja - od 14. do 21. dana nakon oplodnje. To je ključni vremenski okvir u kojem se formiraju svi organi, a koji je za nauku decenijama bio potpuna misterija zbog strogih međunarodnih etičkih ograničenja.

Profesor Ju Lećijan, vođa ovog ambicioznog projekta, ističe da je cilj da se precizno mapira uticaj bestežinskog stanja, prenosi South China Morning Post. To je prvi korak ka razvoju tehnologija koje bi ublažile negativne efekte svemira na plod.

Da bi uzorci stigli neoštećeni, naučnici su embrione pripremili u noći uoči samog lansiranja. U teretni brod su ubačeni svega 12 sati prije polijetanja, a svaki je smješten u zasebnu mini-komoru kako ne bi uticali jedni na druge.

Pod budnim okom posade, ove mikroskopske strukture će proći kroz petodnevni proces razvoja u svemiru. Nakon toga, uzorci će biti zamrznuti i vraćeni na Zemlju radi detaljne analize.

Ako kineski naučnici uspiju da dokažu da se ljudski organi mogu pravilno razvijati bez pomoći Zemljine teže, vrata za trajnu kolonizaciju svemira biće širom otvorena.