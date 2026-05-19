Nakon pet godina kritika korisnika koji na ekranu nisu mogli da razlikuju Drive, Gmail i Calendar, Google je konačno popustio pod pritiskom.

Google je konačno počeo da mijenja ikonice svojih aplikacija i uvodi dizajn koji je daleko lakši za snalaženje. Ova promjena stiže kao spas za sve koji se godinama nerviraju, jer na ekranu telefona bukvalno ne mogu da razaznaju aplikacije iz Google-ovog ekosistema.

Problem previše sličnih ikonica traje još od prije pet godina, kada je Google promijenio dizajn za Drive, Meet, Calendar i ostale servise. Tada su sve ikonice spakovane u slične šarene okvire, pa su na prvi pogled izgledale gotovo isto, što je s razlogom izluđivalo korisnike.

Sada su u kompaniji konačno popustili pod pritiskom i riješili da vrate jasne i prepoznatljive oblike.

Prvi korak je napravljen prije nekoliko mjeseci sa aplikacijom Google Maps, koja je dobila dubinu i jasniji oblik, a sada je na red došao i ostatak paketa.

Korisnici su ove nove ikonice već primetili unutar Gmail-a i na iPhone uređajima, što znači da je zamjena starog dizajna uveliko počela.

Novi vizuelni stil inače savršeno prati i izgled trodimenzionalnih emodžija koje Google uvodi uz predstojeći Android 17 sistem.

Očekuje se da će svi zvanični detalji biti saopšteni na Google I/O konferenciji, a ako još uvijek vidite stare ikonice, samo budite strpljivi jer ažuriranje stiže u fazama.