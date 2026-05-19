U intervjuu su me ispitivali samo na okolnosti ubistva, a ne na okolnosti jesam li normalan, rekao je danas u Apelacionom sudu Alija Balijagić, čija odbrana osporava nalaz vještaka prema kojem je u vrijeme ubistva Jovana i Milenke Madžgalj bio uračunljiv.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Njegov branilac, advokat Rešad Muzurović, tvrdio je da se zaključak o Balijagićevom mentalnom stanju ne može zasnivati na dvosatnom razgovoru, posebno imajući u vidu da je, kako je rekao, optuženi "32 od 65 godina života proveo u zatvoru".

"Nedopustivo je da se sa osobom koja je provela 32 godine u zatvoru izvede zaključak samo na osnovu dvosatnog intervjua", kazao je Muzurović na sjednici vijeća Apelacionog suda, koje je danas razmatralo žalbu odbrane na prvostepenu presudu Višeg suda u Bijelom Polju, pišu Vijesti.

Balijagić je tom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj u bjelopoljskom selu Sokolac, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Sudija izvjestilac Predrag Tabaš pročitao je nalaz vještaka, prema kojem je Balijagić u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv.

Odbrana je, međutim, u žalbi osporavala taj nalaz, navodeći da prvostepeni sud nije dao jasne razloge za zaključak o umišljaju, te da se umišljaj morao dokazati prije podizanja optužnice.

Muzurović je kazao da Balijagićevo priznanje ne oslobađa sud obaveze da dokaze izvodi potpuno i zakonito.

"Priznanje Balijagića ne može biti razlog zašto sud dokaze izvodi površno", kazao je advokat.

Sjednicom vijeća Apelacionog suda predsjedavala je sutkinja Zorica Milanović, a članovi vijeća bili su Vesna Pean i Predrag Tabaš.

Tabaš je, kao sudija izvjestilac, pročitao prvostepenu presudu kojom je opisano da je Balijagić 25. oktobra 2024. godine došao do kuće Madžgalja, popeo se na betonski blok i kroz prozor posmatrao žrtve, nakon čega je iz lovačke puške prvo pucao u Jovana Madžgalja.

Nakon toga je, kako se navodi u presudi, Milenka Madžgalj pozvala policiju, a Balijagić je i u nju pucao dva puta. Prema njegovim ranijim riječima, to je učinio "da se ne bi mučila".

Sudija izvjestilac je kazao i da je Vrhovno državno tužilaštvo predložilo Apelacionom sudu da žalbu odbrane odbije kao neosnovanu, prenose Vijesti.

Balijagić je danas rekao da u cjelosti ostaje pri navodima žalbe.

Pitao je i zašto se ne čitaju razlozi koji su, kako tvrdi, doveli do ubistva, na šta mu je predsjednica vijeća Zorica Milanović objasnila da Apelacioni sud danas odlučuje samo o žalbama na prvostepenu presudu, te da je sve što je imao već iznio tokom postupka.

Milanović je saopštila da će Apelacioni sud odluku o žalbama donijeti nakon tajnog vijećanja, u zakonskom roku.

Balijagić je prvostepenom presudom osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Jovana i Milenke Madžgalj. Viši sud u Bijelom Polju utvrdio je da je krivično djelo počinio na podmukao način, dok su oštećeni bili u porodičnoj kući i nijesu očekivali napad niti su mogli pružiti otpor, pišu Vijesti.

Nakon zločina je pobjegao, a uhapšen je 21. novembra 2024. godine u Srbiji, poslije 26 dana bjekstva. Crnoj Gori je izručen 17. marta ove godine.