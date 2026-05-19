"Varao sam je, imao milion djevojaka": Domaćem pjevaču brak pukao zbog koleginice, šokirao priznanjem

Danas Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins priznaje da je najveću borbu vodio sa samim sobom i da je pravo ispunjenje pronašao tek kada je prestao svima da ugađa osim sebi.

Godinama je živio život o kojem su mnogi maštali. Hitovi grupe Tvins harali su diskotekama, žene su ga obožavale, a noći bile pune poroka i haosa. Ipak, iza reflektora i ludog života krila se velika praznina. Danas Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins, bez zadrške je govorio o trenutku kada je shvatio da mora potpuno da promijeni sebe.

Kao neko ko je otvoreno priznao da je bio zavisnik od seksualne strasti, odgovorio je kada je prvi put osetio da ga takav život više ne ispunjava.

"Vrlo brzo sam osjetio tu vještačku sreću koja me površno zadovoljavala, a u duši sam osjećao prazninu. Sa strane je sve izgledalo savršeno, ali čovjek tek kasnije shvati šta zaista ima vrijednost. Živjelo se brzo, divlje i bez mnogo razmišljanja", rekao je Neša.

"Droga je najveće zlo jer čovjeka odvodi od njegove prirode. U tim trenucima osjećaš neko lažno zadovoljstvo, ali posle bude mnogo gore kada ostaneš sam sa sobom. Video sam kako mnogi postaju hladni i bezosjećajni. Tada sam shvatio koliko je važno da čovjek sačuva sebe i svoju dušu", objašnjava Neša.

Površno gledao na žene

Izjava da se teže skidao sa žena nego sa droge ostala je upamćena i danas, a sada priznaje da li je stvarno bilo tako.

"Čovjek u tom ludom životu počne površno da gleda žene i misli samo na sebe. Ideš dalje bez razmišljanja da li će neko zbog toga patiti. Postaneš rob te energije i izgubiš osjećaj i prema sebi i prema drugima", priznaje Neša.

Pjevač govori da je tek kasnije shvatio koliko takav način života može da ostavi posledice.

"Morao sam jednim dijelom da umrem za taj način života da bih ponovo oživio sebe", zaključuje pjevač, a onda se osvrnuo na hitove devedesetih.

"Nismo razmišljali da pravimo vanvremenske hitove", kroz osmijeh priča Neša.

"Gledali smo samo jedno - da diskoteka eksplodira kada krene refren. To nam je bio jedini cilj. Kada posle 20 ili 30 godina vidiš da ljudi i dalje pjevaju te pjesme, shvatiš da su postale dio njihovih života."

A da je zaista bio rob žena, svjedoči i njegov turbulentni bračni život. Svoju prvu suprugu, sa kojom ima sina Manuela, Neša je, po sopstvenom priznanju, varao na svakom koraku.

"Mene je ponijela karijera, imao sam milion djevojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni boljelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to," ispričao je denser ranije.

Brak, koji je bio po principu "toplo-hladno", definitvno je pukao 2002. godine, a glavni razlog bila je njegova koleginica Ena iz grupe "Trik FX", u koju se Neša ludo zaljubio dok je još bio oženjen.

Sa njom je snimio i duet "Stara bagra", a veza je potrajala punih devet godina. Ipak, i ta ljubav je doživjela krah zbog kojeg je Neša umalo dotakao dno.

"Najteži period mi je bio kada sam raskinuo sa Enom. Nakon toga sam se posvetio vjeri i Bogu i onda sam otišao u Švajcarsku i nisam želio da izlazim iz stana nigdje," priznao je on, dodajući da su oboje u toj vezi pravili velike greške.

