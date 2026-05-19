Kako se navodi u obrazloženju, izmjene se donose zbog otklanjanja manjih jezičkih i pravno-tehničkih nepreciznosti koje su identifikovane tokom pregovora sa Evropskom komisijom u okviru Poglavlja 28 – Zaštita potrošača i javnog zdravlja.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Vlada je utvrdila je Predlog zakona o izmjenama Zakona o nedozvoljenom oglašavanju i uputila ga Skupštini na dalje razmatranje. Pojašnjeno je da je cilj ovih izmjena jasnije usklađivanje domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite potrošača i tržišne konkurencije, piše CdM.

Kako se navodi u obrazloženju, izmjene se donose zbog otklanjanja manjih jezičkih i pravno-tehničkih nepreciznosti koje su identifikovane tokom pregovora sa Evropskom komisijom u okviru Poglavlja 28 – Zaštita potrošača i javnog zdravlja.

„Njima će se izvršiti ispravke i preciziranje odgovarajućih termina i izraza po uzoru na rječnik navedene direktive“, navedeno je u dokumentu Vlade.

Jedna od izmjena odnosi se na preciziranje definicije obmanjujućeg oglašavanja. Novim rješenjem dodatno se naglašava da je oglašavanje obmanjujuće ukoliko zbog takve obmanjujuće prirode može uticati na ekonomsko ponašanje potrošača ili narušiti interese konkurenata.

Predlogom se mijenja i definicija trgovca, pa će ubuduće taj pojam obuhvatati fizička i pravna lica u privatnoj ili državnoj svojini, uključujući i one koji djeluju preko zastupnika ili obavljaju zanatske i profesionalne djelatnosti.

„Na taj način se ovaj pojam usklađuje sa definicijom trgovca iz Zakona o zaštiti potrošača“, pojašnjeno je u obrazloženju, javlja CdM.

Takođe, predviđene su dopune koje se odnose na karakteristike roba i usluga prilikom procjene da li je određeno oglašavanje obmanjujuće. Među kriterijumima će ubuduće biti i način izvršenja usluge ili proizvodnje robe.

Iz Vlade navode da za sprovođenje zakona neće biti potrebno dodatno izdvajanje novca iz državnog budžeta.

Predlog zakona stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, ukoliko ga poslanici usvoje u Skupštini.