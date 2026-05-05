Nejmar bi mogao da bude izbačen iz reprezentacije Brazila zbog šamaranja saigrača Robinja žuniora na treningu Santosa.

Nejmar je napravi novi skandal - brazilski mediji pišu da je na treningu izgubio živce i da je šamarao Robinja Žuniora (18). U pitanju je sin brazilskog fudbalera Robinja koji je navodno na treningu Santosa osramotio Nejmara driblinzima, što ga je žestoko iznerviralo i dovelo do haosa.

Ovaj potez mogao bi da izbaci Nejmara iz konkurencije za tim za predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Karlo Anćeloti već neko vreme ima problem sa njim, ne vidi ga u reprezentaciji, pa bi ovo moglo da mu dođe i kao izgovor da ga ne zove za predstojeće takmičenje.

Nije to jedini problem koji Italijan ima sa njim, pošto je na konferencijama i u zvaničnim obraćanjima više puta spominjao da Nejmar nije dovoljno spreman. Pored fizičke nespremnosti sada se pojavio i još jedan skandal u režiji Nejmara. Podsjećanja radi Brazil je u grupi C sa Marokom, Haitijem i Škotskom.

Santos pokrenuo hitnu istragu

Poslije svega što se dogodilo oglasio se i brazilski klub i najavio da je pokrenuta hitna istraga koja će utvrditi šta se tačno dogodilo.

"Po nalogu predsjedništva kluba pokrenuta je interna istraga kako bi se utvrdilo sve što se dogodilo na treningu i kkako bi se analizirao incident u kom su učestvovali Nejmar i Robson de Souza žunior. Pravni sektor kluba je zadužen za sprovođenje istrage", navodi se u saopštenju.