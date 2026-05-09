Srpski centarfor Dušan Vlahović prvi put je uvršten u startnu postavu Juventusa poslije 29. novembra prošle godine i odmah je postigao jedan od najbržih golova u istoriji Serije A!
Dušan Vlahović je u pregovorima oko novog ugovora sa Juventusom, a njegove partije otkako se oporavio od povrede daju mu za pravo da institira na odličnoj plati i bonusima!
U prošlom kolu Serije A je golom iz slobodnog udarca osigurao remi Juventusu, a u subotu uveče je na gostovanju u Lećeu, pogodio već u 11. sekundi.
VLAHOVIC GOL!!!pic.twitter.com/wHzZYolFTL— JuveFC (@juvefcdotcom)May 9, 2026
Ipak, reprezentativac Srbije nije postao rekorder u Italiji jer najbrži pogodak je postigao Portugalac Rafael Leeo, koji je za 6.2 sekunde pogodio mrežu Sasuola (2:1).
Uskoro opširnije...
(MONDO)