Srpski centarfor Dušan Vlahović prvi put je uvršten u startnu postavu Juventusa poslije 29. novembra prošle godine i odmah je postigao jedan od najbržih golova u istoriji Serije A!

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović je u pregovorima oko novog ugovora sa Juventusom, a njegove partije otkako se oporavio od povrede daju mu za pravo da institira na odličnoj plati i bonusima!

U prošlom kolu Serije A je golom iz slobodnog udarca osigurao remi Juventusu, a u subotu uveče je na gostovanju u Lećeu, pogodio već u 11. sekundi.

Ipak, reprezentativac Srbije nije postao rekorder u Italiji jer najbrži pogodak je postigao Portugalac Rafael Leeo, koji je za 6.2 sekunde pogodio mrežu Sasuola (2:1).

Uskoro opširnije...

(MONDO)