Legendardnog napadača stigle godine, možda je vrijeme za neku slabiju ligu...

Nakon pobjede protiv Real Madrida i tokom proslave nove šampionske titule, Robert Levandovski nije krio činjenicu da bi njegovo vrijeme na Kamp Nou moglo da se bliži kraju.

U razgovoru za poljsku televizijsku stanicu "Eleven Sports", priznao je da je ideja o promjeni okruženja i prelasku u manje fizički zahtjevnu ligu realna mogućnost koja je na stolu.

"Postoji opcija u slabijoj ligi. Imam skoro 38 godina, ali se fizički osjećam dobro, tako da razmatram tu mogućnost. Moram da uzmem u obzir da je možda vrijeme da igram i uživam u životu. Možda će se ta opcija pojaviti i ne isključujem je“, objasnio je Levandovski, koji je već povezivan sa timovima poput Čikago Fajera u Americi.

Neizvjesnost vlada oko toga da li će Levandovski nastaviti da nosi dres Blaugrane sljedeće sezone, s obzirom na izvještaje da mu je ponuđeno produženje ugovora uz smanjenu platu.

"Šta ću raditi na jesen? Ne znam. Upravo sam saznao da mi je ostalo još 51 dan ugovora, tako da još imam vremena. Saslušaću još nekoliko ponuda, pa ću onda odlučiti“, objasnio je Levandovski.