Španski mediji prenose da je sve završeno i da će Žoze Murinjo uskoro i zvanično da postane novi-stari trener čuvenog kluba.

Žoze Murinjo je novi trener Real Madrida. Najpoznatiji španski mediji objavili su informacije o tome sa manje-više sličnim naslovima i potvrdom da se portugalski stručnjak vraća na „Santijago Bernabeu“ i da će zamijeniti Alvara Arbelou.

Florentino Perez u njemu vidi idealno rješenje za ogromne probleme u svlačionici. Ne radi se samo o lošim rezultatima kluba, koliko i o potpunom haosu unutar tima. Igrači se međusobno tuku, šamaraju, trener Arbeloa je u klinču sa Kilijanom Mbapeom, Vinisijus ima svoj „klan“...

Mnogo, mnogo problema čeka „gospodina Posebnog“ u Realu. Autoritet ima i to nije sporno, ali je pitanje da li i on može da „ugasi požar“ koji se raširio u klubu. Ima i onih koji ga ne žele u Realu i to su javno rekli više puta, među njima je i Iker Kasiljas. U isto vrijeme ima i navijača koji smatraju da je Žozeovo vrijeme prošlo i da njegov stil igre nikako ne odgovara modernom fudbalu i onome što je Realu potrebno.

Kako je prošao prethodni mandat?

Murinjo je već vodio Real Madrid, i to u periodu od 2010. do 2013. godine, kada je stigao iz Čelsija. Osvojio je titulu u Primeri, Kupu kralja i Superkupu, ali nije uspio da napravi veće rezultate u Ligi šampiona. Tri puta bio je u polufinalu, ali nijednom nije stigao do finala. Potpisao je novi četvorogodišnji ugovor 2012, ali je nakon užasne naredne godine Perez saopštio da je „zajednički dogovor postignut oko prekida saradnje“.

Murinjo tada nije uspio da napravi veliki uspjeh ni sa timom punim zvijezda predvođenim Kristijanom Ronaldom, pa se vratio u Čelsi. Osvojio je Premijer ligu i Liga kup, ali je u decembru 2015. godine dobio otkaz zbog loših rezultata. Nakon toga vodio je Mančester junajted, Totenhem, Romu, Fenerbahče, a trenutno je trener Benfike. Bar još nekoliko dana ili nedjelja.