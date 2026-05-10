Čuveni Luis Figo smatra da Žoze Murinjo ne bi bio pravi izbor za trenera Reala i rešavanje haosa u Madridu.

Ko će biti novi trener Real Madrida? U klubu vlada potpuni haos, traži se rješenje i glavni kandidat je trenutno Žoze Murinjo. Peđa Mijatović je nedavno dao izjavu i podržao njegov dolazak, dok Luis Figo smatra da je to pogrešno rješenje i ne slaže se sa njim.

"Čvrsta ruka u Realu ne funkcioniše. Sve ovo što se desilo u prošlosti ne može da se smatra normalnim i ne smije da se dešava, ali nije ni prvi ni posljednji put. Imaš u svlačionici 30 fudbalera sa različitim egom i ponekad se dese stvari koje ne bi smjele", počeo je Figo.

Onda je objasnio i zašto, po njegovom mišljenju, Murinjo ne bi bio dobar izbor za novog-starog trenera.

"Moraš da znaš fudbal, da imaš zdrav razum, da znaš šta se dešava unutar kluba. Da znaš kako da se nosiš sa egom tih igrača. Ali, mislim da čvrsta ruka ne funkcioniše u klubu. Ne znam da li će doći i potpisati, morate to da pitate Florentina Pereza. Žoze je moj prijatelj, svim prijateljima želim sve najbolje, ako ga to čini srećnim, dobro je došao u klub", zaključio je Figo i praktično između redova objasnio zašto "gospodin Posebni" nije pravo rješenje.

