Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je da je raspisan tender vrijedan 17,5 miliona eura za izgradnju moderne saobraćajnice iznad Grđevice, koja bi trebalo da donese novi ulaz u grad, bolje povezivanje ključnih pravaca i rasterećenje saobraćaja na Jadranskoj magistrali. Kako je naveo, projekat predviđa i nove javne sadržaje, uključujući šetališta, trgove i zelene površine.

"Ovaj projekat znači novi ulaz u grad, bolje povezivanje ključnih pravaca i rasterećenje saobraćaja na Jadranskoj magistrali", poručio je Jovanović.

On dodaje da u drugoj fazi slijedi povezivanje sa petljom u Markovićima i budućom obilaznicom, čime se, kako navodi, Budva uključuje u širu tranzitnu mrežu.

Jovanović poručuje da su uz saobraćajnicu planirani i novi javni sadržaji - šetališta, mali trgovi i zelene zone koje podižu kvalitet života ovog dijela grada.

"Ovo je projekat koji mijenja način na koji se Budva kreće i razvija", ocijenio je Jovanović.