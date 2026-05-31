Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je da je raspisan tender vrijedan 17,5 miliona eura za izgradnju moderne saobraćajnice iznad Grđevice, koja bi trebalo da donese novi ulaz u grad, bolje povezivanje ključnih pravaca i rasterećenje saobraćaja na Jadranskoj magistrali. Kako je naveo, projekat predviđa i nove javne sadržaje, uključujući šetališta, trgove i zelene površine.
"Ovaj projekat znači novi ulaz u grad, bolje povezivanje ključnih pravaca i rasterećenje saobraćaja na Jadranskoj magistrali", poručio je Jovanović.
On dodaje da u drugoj fazi slijedi povezivanje sa petljom u Markovićima i budućom obilaznicom, čime se, kako navodi, Budva uključuje u širu tranzitnu mrežu.
Jovanović poručuje da su uz saobraćajnicu planirani i novi javni sadržaji - šetališta, mali trgovi i zelene zone koje podižu kvalitet života ovog dijela grada.
"Ovo je projekat koji mijenja način na koji se Budva kreće i razvija", ocijenio je Jovanović.