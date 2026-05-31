Crna Gora danas ima stabilne, sigurne i snažne javne finansije, što najbolje potvrđuju ostvareni tekući suficit od 43,75 miliona eura, primarni suficit od 55,2 miliona eura i nastavak snažnog kapitalnog investicionog ciklusa kroz kapitalni budžet vrijedan 50,6 miliona eura u prva četiri mjeseca 2026. godine, saopštili su iz Ministarstva finansija, prenosi CdM.

Prema njihovim riječima, rezultati budžeta potvrđuju da država odgovorno upravlja ekonomijom, da prihodi kontinuirano rastu, da se sve obaveze prema građanima uredno izmiruju i da budžet ostaje stabilan uprkos globalnim ekonomskim izazovima.

“Za samo četiri mjeseca 2026. godine prihodi budžeta dostigli su gotovo milijardu eura, odnosno 971,3 miliona eura, što je za čak 73,8 miliona eura ili 8,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, prihodi su premašili plan za dodatnih 32,7 miliona eura ili 3,5 odsto, što jasno potvrđuje fiskalnu stabilnost i povoljna ekonomska kretanja. Ovakvi rezultati rezultat su odgovorne ekonomske politike, stabilnog tržišta rada, rasta zaposlenosti, snažnije privredne aktivnosti i značajno efikasnije naplate budžetskih prihoda”, navode iz Ministarstva.

Kako su saopštili, posebno je značajno što ključni poreski prihodi bilježe snažan rast.

“Prihodi od PDV-a dostigli su 408,1 milion eura i veći su za 24,1 milion eura ili 6,3 odstou odnosu na prošlu godinu, dok su prihodi od akciza iznosili 111,3 miliona eura, uz rast od 6,6 miliona eura ili 6,3 odsto. Istovremeno, prihodi od doprinosa ostvarili su izuzetno snažan rast od čak 27,5 miliona eura ili 23,2 odsto, dostigavši nivo od 145,6 miliona eura. Upravo rast doprinosa predstavlja jedan od najsnažnijih pokazatelja pozitivnih kretanja na tržištu rada, rasta zaposlenosti i veće formalizacije ekonomije, čime država dobija stabilniju osnovu za finansiranje plata, penzija, socijalnih davanja i svih drugih obaveza prema građanima”, ističu iz Ministarstva.

Kako su naglasili, najvažnija potvrda fiskalne stabilnosti jeste činjenica da je Crna Gora u prva četiri mjeseca 2026. godine ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona eura i primarni suficit od čak 55,2 miliona eura, piše CdM.

“Ovi podaci nose posebno snažnu ekonomsku poruku, da država danas iz svojih redovnih prihoda može da finansira svoje redovne obaveze bez potrebe za dodatnim zaduživanjem. To predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja fiskalnog zdravlja, održivosti javnih finansija i odgovornog upravljanja državom”, kažu iz Ministarstva finansija.

Prema njihovim riječima, posebno ohrabruje činjenica da je samo u aprilu ostvaren budžetski suficit od čak 98,9 miliona eura, dok je primarni suficit u tom mjesecu dostigao 107,3 miliona eura ili 1,3 odsto BDP-a.

“Pored očuvanja fiskalne stabilnosti, država nastavlja snažno da investira u razvoj i infrastrukturu. Kapitalni izdaci u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 68,8 miliona eura, što je više nego u istom periodu prethodne godine, čime se potvrđuje nastavak investicionog ciklusa države i ulaganja u projekte od strateškog značaja. Najveći dio kapitalnih ulaganja realizovan je kroz Kapitalni budžet u iznosu od 50,6 miliona eura, dok su dodatna sredstva usmjerena na projekte u okviru tekućeg budžeta i budžeta fondova. Time Crna Gora pokazuje da istovremeno može da održava stabilne javne finansije, uredno servisira sve obaveze i nastavi ulaganja u infrastrukturu, razvoj i dugoročni ekonomski rast”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva navode da je važno naglasiti da država uredno finansira plate i penzije, socijalna davanja, zdravstveni sistem, subvencije privredi i podršku zapošljavanju, dok se paralelno nastavlja realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata, piše CdM.

“Upravo kombinacija fiskalne stabilnosti, suficita i kontinuiranih kapitalnih ulaganja predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja snage i održivosti crnogorske ekonomije. Rezultati budžeta za prva četiri mjeseca 2026. godine jasno pokazuju da Crna Gora ide putem finansijske stabilnosti, ekonomskog rasta i odgovorne fiskalne politike koja daje konkretne i mjerljive rezultate. Danas imamo državu koja uredno servisira sve svoje obaveze, bilježi rast prihoda i zaposlenosti, održava stabilnost javnih finansija, ostvaruje suficite i nastavlja investicije i razvoj, stvarajući prostor za dalji rast plata, penzija, investicija i životnog standarda građana”, kažu iz Ministarstva.

Kako su istakli, ovo nije samo dobra statistika.

“Ovo je potvrda da Crna Gora ima stabilnu ekonomiju, snažne javne finansije i ozbiljnu ekonomsku politiku koja građanima donosi sigurnost, a državi stabilnu i održivu budućnost”, zaključuju u saopštenju.