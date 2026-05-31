Supruga golmana Pari Žen Žermena Matvej Safonov napravila je rusku zastavu na finalu Lige šampiona

Godinama ne gledamo ruske zastave na utakmicama, pošto su zabranjene zbog ratnih dešavanja. Međutim, u finalu Lige šampiona imali smo priliku da vidimo improvizovanu rusku zastavu napravljenu na licu mjesta. To je uradila supruga golmana Pari Sen Žermena Matveja Safonova, a snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Možda postoji zabrana unošenja ruske zastave, ali je Marina Kondratjuk, supruga golmana šampiona elitnog takmičenja, na dosjetljiv način uspjela da podrži muža. S obzirom na to da je na finalu Lige šampiona postojala koreografija, pa su se na tribinama našle kese baš u bojama koje su joj bile potrebne, riješila je da sama napravi zastavu i sa Safonovim proslavi činjenicu da je PSŽ odbranio titulu.

⚽ It was not permitted to bring a Russian flag into the stadium for the Champions League final, so the wife of PSG’s Russian goalkeeper, Safonov, made her own out of plastic bagspic.twitter.com/EBCWxY69at — senore_amore (@SenoreAmore)May 31, 2026

Marina je od kesa bijele, plave i crvene boje napravila zastavu. Spojila je tri različita rekvizita za koreografiju i tako dobila zastavu koja je zabranjena na sportskim događajima. Usput se fotografisala i snimala dok je pravila predmet kojim je oduševila supruga. Na kraju, ruska zastava se vijorila na finalu Lige šampiona.

Marina je poslije osvajanja titule sišla i na teren, ogrnuta zastavom, a potom se pozdravila sa suprugom i čestitala mu na podvigu. Navijače je oduševila dosjetljivost atraktivne Ruskinje, koja je od dijelova koreografije uspjela da napravi zastavu i zatim izmami osmijeh na lice golmanu PSŽ-a.

Ko je Marina Kondratjuk?

Marina je bila stjuardesa, a prethodno je završila fakultet za poreze i oporezivanje. Međutim, diploma joj nije obezbijedila posao u struci, već je kao stjuardesa radila na letovima fudbalskog kluba Krasnodar, pa ju je sudbina spojila sa Matvejem Safonovim.

Međutim, kako je ruski golman u tom trenutku bio u braku sa Anastasijom Kazaček, romansa stjuardese i Safonova privukla je veliku pažnju javnosti. Ruski golman iz prvog braka ima ćerku Maju, a kada su u javnost dospjele informacije o novoj vezi, Marina je bila optuživana za krah braka. U narednom periodu Ruskinja je vrlo često dobijala brojne kritike na društvenim mrežama zbog dešavanja u privatnom životu.

Na kraju, par je u martu 2025. stao na "ludi kamen", a čitava ceremonija održana je u tajnosti.