Izraelski fudbaler Bibras Natho završio derbi kao kapiten Partizana. Obratio se Grobarima emotivnom porukom

Izraelski veteran Bibars Natho (38) dugo je ostao pred južnom tribinom "Marakane" i bez teksta gledao i slušao podršku Grobara. Uprkos teškom porazu Partizana od Zvezde u 179. večitom derbiju, oni su aplaudirali ekipi, a Natho im to neće zaboraviti.

"Nekad postoje momenti koji me ostave bez teksta. U ovakvim trenucima znam koliko ste razočarani (svi smo), ali ipak ostanete, pružate nam podršku i aplaudirate. Grobari, odajem vam najveće poštovanje", objavio je Izraelac poslije svog posljednjeg derbija.

Jedan od najznačajnijih stranaca u istoriji Partizana završio je derbi kao kapiten, u finišu svoje oproštajne sezone u Partizanu. U timu je još od avgusta 2019. i za sedam godina u klubu odigrao je čak 285 utakmica, postigao 82 gola i asistirao 74 puta.

Noseći dres Partizana igrao je čak 24 puta protiv Zvezde i u tim mečevima ostvario skor od četiri pobjede, devet remija i 11 poraza. Dao je četiri gola, Partizan nije izgubio nijednom kada je bio strijelac (dvije pobjede i dva remija), a jednom je bio asistent, u remiju 3:3 prošlog februara.

Natho će napustiti crno-bijele kao ljubimac navijača u najtežem i "najsušnijem" periodu kluba, jer je posljednji trofej stigao u Humsku nekoliko mjeseci prije njegovog dolaska - golom Bojana Ostojića u finalu Kupa protiv Zvezde na "Marakani" 2019.

"Grobari, bila mi je čast"

Odluku o odlasku iz Partizana Natho je javno saopštio prije deset dana, emotivnim obraćanjem navijačima.

"Dragi Grobari, odlučio sam da će ovo biti moja posljednja sezona u Partizanu. Poslije skoro sedam godina želim da se zahvalim navijačima na stalnoj podršci za mene i moje saigrače koji su mi postali kao porodica. Kako su dani prolazili tako sam sve više razumio šta ovaj klub znači i za šta stoji. Bila mi je čast da nosim crno-bijeli dres. Hvala svima koji su bili dio ovog putovanja. Uvjeren sam da će nam se naši putevi opet ukrstiti", poručio je Natho.