Nekadašnji golman Crvene zvezde Milan Borjan nema ni najmanju dilemu ko će slaviti u 179. vječitom derbiju.

Bivši kapiten Crvene zvezde Milan Borjan oglasio se pred 179. vječiti derbi. On nema dilemu da će njegov nekadašnji klub slaviti na "Marakani", i to ubjedljivo, a dodatni motiv izabranicima Dejana Stankovića je ovjera titule šampiona Srbije.

Aktuelni čuvar mreže u Al Rijadu je prognozirao rezultat i istakao da nema sumnju da će Dejan Stanković ići na pobjedu i izvesti najjači tim na teren.

"Znam da će trener Dejan Stanković, jer smo bio sa njim u svlačionici i iskusio kako priprema tim za vječiti derbi, kakvu energiju unosi, da izvuče najbolje od igrača. Izvešće najjači tim protiv Partizana. Vidio sam protiv Železničara da je odmarao startere koji su napravili razliku u nastavku utakmice. Priželjkujemo pobjedu, iako nam i remi osigurava titulu. Što se timova tiče, evidentna je velika razlika u kvalitetu u korist Crvene zvezde. U posljednjih desetak godina Zvezda niže rekorde na domaćoj sceni", rekao je Milan Borjan u intervjuu za "Sportski žurnal".

Upitan je da li je pretjerana ocjena da je Mateus najbolji golman Crvene zvezde u 21. vijeku poslije njega? "Mateus je tek godinu dana na Marakani. Glazer je došao i prve sezone je branio vrhunski, pa je onda pao. Potreban je kontinuitet. Vladimir Stojković je imao vrhunske utakmice u Crvenoj zvezdi i Partizanu. I ja sam takođe za šest, sedam godina postizao dobre rezultate. Dakle, nisam taj koji treba da upoređuje i odlučuje, već je na narodu i novinarima da procijene. Uvijek sam davao maksimum i branio najbolje moguće. Naravno da je bilo grešaka, niko nije savršen. I vrhunski golmani iz velikih klubova prave greške."

Gdje su Zvezdine najveće prednosti u odnosu na Partizan? "Na svim pozicijama smo bolji. Aleksandar Katai, sljedeća Zvezdina zvijezda, donosi veliki kvalitet, što se pokazuje iz meča u meč. Sale izgleda na terenu kao da ima 25 godina, dominantan je u našoj ligi i mnogo znači ekipi."

Da li Aleksandar Katai može u narednih pet utakmica da postigne još šest golova i prestigne Rikarda Gomeša koji je rekorder sa postignuh 29 golova u Superligi Srbije?

"Vjerujem i volio bih da Katai prestigne Rikarda. Aleksandar zaslužuje kao zvjezdaš, igrač i čovjek takvo priznanje. Nadam se da će da postati rekorder i još više se uvrstiti u istoriju našeg kluba."

Da li očekuje da da gol protiv Partizana? "Dobro ide Saletu protiv crno-bijelih, mnogo puta je postizao golove. Nadam se da će tako biti i u nedjelju."

Dao je i tačnu prognozu rezultata i nije bio skroman kao navijač i bivša legenda kluba. "3:0 za Crvenu zvezdu. Strijelci? Nebitno, važno je samo da pobijedimo", zaključio je Borjan za "Žurnal".

