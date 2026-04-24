On je istakao da je bio razriješen ne kao fizičko lice, već kao organ, a da mu je prije toga rečeno da napusti sjednicu.

Doskorašnji izvršni direktor FK Budućnost Predrag Kažić održao je konferenciju za medije povodom, kako je naveo, nezakonitog i nestatutarnog razrješenja sa te funkcije.

On je istakao da je bio razriješen ne kao fizičko lice, već kao organ, a da mu je prije toga rečeno da napusti sjednicu.

”Nije postojala jasna procedura o mom razrješenju, nije ispoštovan ni Statut, u smislu da predsjednik kluba ima pravo da da predlog za biranje razrješenja izvršnog direktora, niti je bio upoznat, niti je bio konsultovan. Ja sam, ne kao Predrag Kažić, nego kao organ kluba, razriješen na sjednici pod tačkom ”razno”, bez mogućnosti mog izjašnjenja na navode za donošenje takve odluke, jer sam prije toga zamoljen da napustim sjednicu, čime sam onemogućen da potvrdim navode sa sjednice bez zapisnika koji je usvojen tek 21.04.2026. godine. Na toj sjednici predsjednik kluba je javno izjavio da nije bio upoznat sa tom činjenicom, da nije bio konsultovan i da on lično smatra da postoji većina za takvu odluku, ali da je to trebalo završiti u skladu sa procedurom i obezbijediti kontinuitet u upravljanju FK Budućnost, kako ne bi došlo do određenih problema.”

On je dodao da je postojala hitnost u njegovom razrješavanju, što je rezultiralo njegovim razrješenjem na ovaj način.

”Ja sam samo dan nakon te sjednice dobio odluku sa čijim navodima se ne slažem i koji će biti predmet određenih sudskih postupaka, a dobio sam i rješenje o otkazu ugovora o radu od strane predsjednika na isti datum. Podsjećam da FK Budućnost u ovom trenutku, iako je akcionarsko društvo, nema izvršnog direktora, što je nedopustivo.”

Kažić je istakao da je radio najbolje što je mogao i samo u interesu kluba, te da od sebe neće praviti žrtvu, ali da je njegova smjena trebala da se sprovede na zakonit način.

”Neću izigravati nikakvu žrtvu, ja sam ponosan što sam bio dio procesa i što sam pokušao da radim najbolje što sam mogao. Jesam li griješio? Jesam. Svako ko radi griješi i stojim iza toga. Samo sam protiv odluka koje se donose bez prethodno sprovedenog disciplinskog postupka. Ako je upravni odbor znao da ja radim nešto na štetu kluba, oni su trebali sprovesti postupak i doći do zaključaka i kazniti me u skladu sa zakonom i statutom, jer od odgovornosti nikad nisam bježao, niti ću. Trudio sam se da radim u skladu sa statutom i zakonom i u najboljem interesu kluba.”

Kažić je rekao da je klub preuzeo u vrlo delikatnom trenutku 25.avgusta prošle godine, kada je situacija bila jako loša, te da menadžeri sa mnogo većim iskustvima i znanjima od njega, ne bi isporučili bolje rezultate od onih koje je on isporučio u proteklom periodu dok se nalazio na funkciji izvršnog direktora.