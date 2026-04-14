Upravni odbor Budućnost smijenio je izvršnog direktora Predraga Kažića, izvijestili su mediji krajem prošle sedmice.

Zvanične objave kluba o toj, važnoj odluci za svaku organizaciju, nije bilo, i još je nema.

Kažić je, u međuvremenu, danas uredno došao na posao, prvog radnog dana ove sedmice nakon uskršnjih praznika.

"Nikakvu odluku o smjeni nisam dobio, niti imam pojma o tome. Nemam informaciju, osim iz medija. Da li se nešto desilo na dijelu sjednice Upravnog odbora kojem nisam prisustovao, stvarno ne znam. Nije me o tome obavijestio ni predsjednik kluba. Čekam zapisnik sa sjednice, čekam odluku, kada je dobijem, ako je dobijem, javnost će biti blagovremeno obaviještena", kazao je Kažić "Vijestima".

Jednostavno pitanje, jednostavna odluka, ali u klubu kakav je FK Budućnost, i ovo se pretvara u teatar apsurda.

Kažićeva smjena, kako saznajemo, izglasana je na sjednici Upravnog odbora kojoj nije prisutvovao predsjednik UO i prvi čovjek kluba, Boris Spalević.

Da bi odluka UO, u kojem sjede Mileta Šćepanović, Feđa Smatlik, Nikola Marković, Ninoslav Kaluđerović i predstavnik "Varvara" Emin Isić, bila pravosnažna, mora da je potpiše predsjednik Upravnog odbora, Boris Spalević.

Kada će to uraditi - i da li će uopšte to uraditi - imajući u vidu da je Kažić, barem gledano spolja, važio, i dalje važi, za njegovog vrlo bliskog saradnika (zajedno su, uostalom, u nedjelju stigli na derbi u Nikšić) - veliko je pitanje.

Ako to ne uradi, onda je "zvanično" jasno da je u rukovodećoj strukturi podgoričkog kluba došlo do velike podjele. Ta podjela je za sada samo nezvanična...

U sezoni kada Budućnost bilježi najgore rezultate, vjerovatno u cjelokupnoj klupskoj istoriji, kada se sve vezano za podgorički klub pretvorilo u klasičnu farsu, falilo je još i to - borba za prevlast u klubu (čitaj: za raspolaganje novcem poreskih obveznika).

"Nikakvu odluku o smjeni nisam dobio, niti imam pojma o tome. Nemam informaciju, osim iz medija. Da li se nešto desilo na dijelu sjednice Upravnog odbora kojem nisam prisustovao, stvarno ne znam. Nije me o tome obavijestio ni predsjednik kluba. Čekam zapisnik sa sjednice, čekam odluku, kada je dobijem, ako je dobijem, javnost će biti blagovremeno obaviještena", kazao je Kažić "Vijestima".

U Upravom odboru sastavljenom isključivo od partijskih kadrova i predstavnika različitih političkih struktura, analogno koalciji koja je na vlasti u Glavnom gradu, i logična su razdvajanja po partijskim šavovima (partija kao apsolutni prioritet), no u ovom slučaju, najava podjele nije iskrojena jasnom političkom linijom.

U Upravnom odboru Budućnosti od ljetos sjede članovi koji su žestoki protivnici, zagovornici smjena i promjena u Fudbalskom savezu Crne Gore, što je definitivno jedna od linija po kojoj se nazire razdvajanje.

Tome u prilog ide i pouzdana informacija da je, kao jedan od "niza propusta u radu", kako su neki mediji obrazlagali Kažićevu smjenu, bio i taj što je izvršni direktor bez dozvole Upravnog odbora putem mejla u komunicirao sa Fudbalskim savezom, ogranom koji vodi takmičenje.

Da li se navodna želja dijela Upravnog odbora da se za novog izvršnog direktora, umjesto Kažića, imenuje sadašnji član UO, nekadašnji sudija i jedan od najglasnijih zagovornika promjena u Fudbalskom savezu Mileta Šćepanović, te da se odatle, još žešće, u ime Budućnosti, djeluje ka predsjedniku FSCG Dejanu Savićeviću, pokazaće naredni dani, prenose Vijesti.

Ipak, šta god pokazali, činjenica da se sve ovo dešava u momentima kada je Budućnost peta na tabeli u Crnogorskoj ligi, kada je niko ne gleda, sa skoro dva i po miliona novca upumpanih iz budžeta glavnog grada, daje cijeloj slici ne samo bijedan i poražavajući, već i skorojevićki i malograđanski efekat, prenose Vijesti.

"Cirkus" sa državnim novcem - novcem poreskih obveznika, u još žećem zamahu.