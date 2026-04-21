Bilo je izvjesno prije desetak dana, sada je i zvanično - Upravni odbor Fudbalskog kluba Budućnost konstatovao je smjenu izvršnog direktora Predraga Kažića.

Njega je Upravni odbor smijenio na sjednici 9. aprila nakon nezadovoljstva ostalih čelnika kluba, kao i navijača. Nezvanično zbog niz prousta u radu.

Ostavka do danas nije bila potvrđena jer sjedinici nije prisustvovao predsjednik kluba Boris Spalević, a sada je obavljena i ta formalnost.

Kažićev nasljednik još nije određen, bilo je riječi da mjesto izvršnog direktora privremeno preuzme član UO Nikola Marković, do izbora novog, pišu Vijesti.

Istovremeno u Budućnosti su razgovarili i o kompletnom modelu upravljanja, tačnije o strateškom partneru iz inostranstva koji bi vodio klub na drugačiji način u odnosu na dosadašnji.

Kada je u pitanju sada već bivši izvršni direktor, Kažić (PES) na jednu od vodećih funkcija u klubu stigao je tokom partijske raspodjele funkcija sredinom avgusta. Dvadesetak dana ranije Budućnost je za predsjednika imenovala Borisa Spalevića iz Demokratske Crne Gore.