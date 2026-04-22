Iako su ga potpisali kao dugoročno riješenje, čelnici Čelsija otpustili Lijama Roseniora nakon manje od četiri mjeseca.

Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Čelsi otpustio je glavnog trenera Lijama Roseniora nakon manje od četiri mjeseca na čelu tima i nakon što je izgubio pet uzastopnih utakmica Premijer lige bez postignutog gola. Timu iz Londona ovo se desilo prvi put od 1912. godine, a navijači smatraju da je Lijam Rosenior veliki krivac za to jer od njegovog dolaska gotovo ništa nije funkcionisalo na "Stamford Bridžu".

Rosenior je preuzeo ekipu u januaru, potpisavši ugovor na pet i po godina, ali je pobedio u samo 11 od 23 utakmice u svim takmičenjima. Nakon poraza od Brajtona od 3:0 u utorak, Rosenior je mogao da čuje skandiranje navijača koje je bilo upereno protiv njega, a koje je perfektno oslikavalo šta fanovi misle o njegovom radu.

Fudbaleri Čelsija pali su na sedmo mjesto na tabeli Premijer lige, što je dodatni udarac njihovim nadama da se kvalifikuju za Ligu šampiona sledeće sezone. Sezona je sve bliža kraju, a mjesto koje vodi u evropsku elitu sve dalje od tima iz Londona, koji sada nije siguran ni da li će uopšte uspeti da se izbori za nastup na međunarodnoj sceni jer je situacija oko kluba veoma turbulentna.

Nakon otkaza za Lijama Roseniora, Kalum Mekfarlan će preuzeti funkciju privremenog menadžera do kraja sezone. Njemu to neće biti prvi put da radi taj posao, jer se na istom mjestu našao nakon odlaska Enca Mareske ranije u toku sezone. Mekfarlan će prvi meč voditi u nedelju, kada se Čelsi i Lids budu sastali na Vembliju u okviru polufinala FA kupa.

Do te faze takmičenja ekipu iz Londona doveo je upravo rosenior, koji je u FA kupu zabilježio četiri pobjede - sve protiv timova iz nižih rangova takmičenja. Sa druge strane, u Premijer ligi pobedio je tek na pet od 13 odigranih mečeva, a zbog niza od pet uzastopnih poraza u prvenstvu i dva rutinska poraza od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona je otpušten.