Nekadašnji kandidat za seniorsku reprezentaciju Srbije Lijanko Vojnović napravio grešku u dresu Atletiko Mineira u Brazilu.

Izvor: X/GVids12/printscreen

Brazilski štoper Lijanko Vojnović (29) godinama je bio velika želja Fudbalskog saveza Srbije, a dok se pričalo o njegovom igranju za reprezentaciju saznali smo i detalje njegovog srpskog porijekla. Tu priču završila je FIFA, a Lijankiu se nije ispunio san da obuče dres seniorske selekcije. U međuvremenu se on udaljio od Srbije i sada u rodnom Brazilu igra fudbal. Baš tamo je napravio veliku grešku.

Tokom meča koji su igrali Koritiba i Atletiko Mineiro (2:0) baš je Lijanko Vojnović bio najveći krivac za drugi gol domaćeg tima. Imao je loptu u nogama i vremena da započne akciju, ali je odugovlačio i omogućio rivalu da mu se približi. Kako je ponestajalo opcija tako je i defanzivac upadao u sve veću nervozu, a zatim je loptu napucao u nogu Pedra Roče, koji je ni kriv ni dužan postigao pogodak za konačnih 2:0. Pogledajte tu situaciju:

Lijanko Vojnović je ponikao u redovima botafoga i Sao Paula, gde je stigao i do seniorske ekipe. Igrao je za Torino dok je trener te ekipe bio Siniša Mihajlović, kasnije sa njim sarađivao i tokom pozajmice u Bolonji, a u evropskom fudbalu nosio je još dres Sautemptona. Pominjao se dolazak u Partizan, ali su to bile samo glasine. Nakon pozajmice u Al Garafi vratio se u Južnu Ameriku gde je u leto 2024. godine potpisao za Atletiko Mineiro.

Kakve veze Lijanko ima sa Srbijom?

Brazilski fudbaler Lijanko Evanželista Silveira Neveš Vojnović ima srpsko porijeklo i zbog toga je svojevremeno bio kandidat za seniorsku reprezentaciju naše zemlje. On je rođen u Vitoriji, a potomak je Jovana Vojnovića koji je kao sedmogodišnjak emigrirao iz Jugoslavije u Južnu Ameriku, zajedno sa svojom majkom.

Jovan Vojnović se tokom Drugog svjetskog rata odselio na drugi kraj planete, tamo se školovao, ostao da živi i stvorio porodicu. Imao je četvoro djece, među kojima je i Marselo Vojnović, otac fudbalera za kojeg je svojevremeno Srbija bila zainteresovana. Lijanko Vojnović je igrao za omladinsku selekciju Srbije, kasnije za mladu i olimpijsku reprezentaciju Brazila, a FIFA mu nije dozvolila da još jednom promijeni fudbalski pasoš.

Iako ga je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi priželjkivao u timu, zbog pravila koja je propisala FIFA nije bilo moguće da Lijanko Vojnović obuče dres seniorske reprezentacije Srbije. Doduše, pitanje je koliko bi on "bio na oku" selektorima Srbije nakon povratka u brazilski fudbal, odnosno da li bi sa drugog kraja planete stizao na okupljanja nacionalnog tima.