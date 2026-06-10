Iako su u braku gotovo tri decenije, rijetke su njihove zajedničke fotografije, makar one za javnost.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naša poznata glumica je u srećnom braku više od tri decenije, svoj privatni život vješto skriva od očiju javnosti. Poslednjih godina Gorica Popović sve češće provodi vrijeme u porodičnoj kući na Srebrnom jezeru, gdje je našla mir i utočište od gradske vreve.

Društvo joj pravi suprug, muzičar Nenad Petrović, sa kojim je u braku preko 30 godina. Uprkos tome što su oboje javne ličnosti, rijetko se mogu zajedno sresti, a nerado govore i o privatnom životu.

Vidi opis Muža Gorice Popović znate iz "Zabranjenog pušenja": Niste ni slutili sa kim je u braku, zajedno su 30 godina 13.8.1952. Gorica Popović 13. 8. 1952. Gorica Popović Gorica Popović i Svetlana Bojković Gorica Popović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen / Instagram / nusicijada Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/Prakticna zena Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Imamo skladan brak. Toliko vam o njemu mogu reći, dosta vam je i to jer drugi ne znaju ni toliko. Volimo iste stvari, volimo životinje, imamo interesovanja koja se dobro slažu", rekla je jednom prilikom kratko glumica, prenosi Blic.

Ko je Neša Petrović?

Nenad Neša Petrović, je inače saksofonista, džez muzičar, kompozitor i član grupe "Zabranjeno pušenje". Osim što se bavi pedagoškim radom - predaje džez saksofon u Muzičkoj školi "Stanković2, on je i član benda "No Smoking Orchestra" Emira Kusturice, sa kojim je obišao planetu. Često je sa njima išla i Gorica, koja odlično pjeva.

Iako su u braku gotovo tri decenije, retke su njihove zajedničke fotografije, makar one za javnost.

"Vodili su oni mene ranije svuda. Učestvovala sam na njihovim koncertima, radili smo rok-operu u Parizu", otkrila je glumica nedavno za Hello.

"Prijatelji kažu 'blago vama', a mi zaista uživamo. Priroda i vazduh su božanstveni, a s obzirom da nema gužve, male su mogućnosti da se zarazimo. Mislim da smo pravi srećnici što u ovo vrijeme možemo da boravimo na ovakvom mjestu'", rekla je glumica tokom korone, objašnjavajući zašto je njoj i suprugu najljepše na Srebrnom jezeru.

"Kada su proljetos proglasili ‘lokdaun’, u Beogradu sam sela za mašinu i sašila zaštitne maske, a onda se pridružila suprugu, koji je već bio na jezeru sa naša tri psa. Uglavnom smo ovdje, a u Beograd odlazimo kad imamo obaveze".

Inače, Gorica i Nenad nemaju djece, a ona je jednom prilikom o tome za Puls rekla:

"Naše dijete bi bilo darovito, ali živi se i bez toga".

Izvor: Nova/ Mondo