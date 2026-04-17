Odlazak Luke Modrića iz Real Madrida je ostavio veliki trak, čini se. Najveće fudbalske zvijezde nisu uspjele da nadomjeste izostanak iskusnog Hrvata i sada plaćaju ceh.

Real Madrid se i dalje nije oporavio od eliminacije od Bajerna u četvrtfinalu Lige šampiona, a u klubu se već razmatra ko snosi odgovornost za neuspjeh. Kako prenosi Fabricio Romano, u Madridu sve više preovladava mišljenje da je greška što je Luka Modrić napustio klub.

"Kraljevski klub" je sačinjen od velikih zvijezda - tu su Vinisijus, Kilijan Mbape, Džud Belingem... Međutim, Real je školski primjer činjenice da "imena ne čine tim". Vjerovanje je da ekipi nedostaje igrač koji bi imao ulogu pravog lidera na terenu, što je posebno došlo do izražaja u ključnim utakmicama sezone.

"Važni ljudi u Realu smatraju da je odlazak Luke Modrića veliki problem, jer ekipi nedostaje vođa. Misle da je možda bila greška pustiti ga. Situacija sa Danijem Karvahalom je slična i njegov status će biti analiziran. Od toga šta će biti s njim zavisi i ko će biti trener“, navodi poznati svjetski insajder.

Modrić je nakon 13 godina u dresu Reala minulog ljeta napustio klub i pored želje da ostane uz smanjenje plate. Otišao je kao igrač sa najviše osvojenih trofeja u istoriji madridskog tima (28), a karijeru je nastavio u Milanu.

Trenutno se italijanski velikan bori za ostanak Modića u ekipi, što će dalje reći da je Milan prepoznao dragulj koji je važan ovom klubu. S druge strane, Real je na tapeti - na adresu španskogog tima stiže veliki broj kritika, pa ostaje da u narednom periodu vidimo poteze koje će "kraljevi" povući, kako bi riješili probleme.

