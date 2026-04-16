Dugogodišnji fudbaler Partizana Bibars Natho odlučio je da napusti ekipu Partizana na kraju ove sezone.

Natho je ovu vijest sam potvrdio putem svog zvaničnog profila na Instagramu, gdje se obratio Grobarima i ukazao na to da je kraj.

"Dragi Grobari. Odlučio sam da će ovo biti moja poslednja sezona u Partizanu. Posle skoro sedam godina u klubu, želim da se zahvalim navijačima za konstantno podršku i mojim saigračima, koji su postali kao porodica za mene. Sa svakim danom koji je prolazio, shvatao sam koliko mi znači ovaj klub i šta on predstavlja. Bila je čast nositi crno-bijeli dres. Hvala svima što ste bili dio ovog putovanja. Vjerujem da će se naši putevi ponovo susresti.", napisao je Natho.