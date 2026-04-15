Barselona ponovo nije uspjela da dođe do same završnice Lige šampiona na čelu sa Laminom Jamalom. Ponovo ima onih koji mu zamjeraju ponašanje, uprkos ogromnom majstorstvu.

Napadač Barselone Fermin Lopez pretrpio je strašan udarac u utakmici Lige šampiona protiv Atletiko Madrida. Golman protivnika Huan Muso udario ga je po licu "otvorenim" stopalom i nanio mu strašnu povredu.

U toku je bio 25. minut utakmice, Barselona je vodila 2:0 i išla po treći gol koji bi joj donio potencijalni prolaz, ali nije uspjela da ga postigne do kraja. Dok je trener Hansi Flik skakao od nervoze kraj aut-linije, Fermin Lopez je dresom brisao krv sa lica, a pojedini njegovi igrači nisu mogli da gledaju tu mučnu scenu.

Za to vrijeme, Lamin Jamal čekao je da izvede korner i sjedio je na lopti, pa su ga na društvenim mrežama kritikovali da je pozirao za dobru fotografiju umjesto da je prišao saigraču koji se "bori za život".

Uprkos povredi, Tores je uspio da nastavi meč i čak je i postigao gol za 1:3 koji je ipak bio poništen zbog ofsajda. U 68. minutu zamijenio ga je poljski veteran Robert Levandovski.

Pogledajte scenu u kojoj je Fermin Lopez doživio strašan udarac:

Jamal je prethodno postigao gol baš na asistenciju Ferana Toresa, koji je potom i sam pogodio za 0:2. Međutim, tim Hansija Flika je ispao jer je Atletiko Madrid smanjio zaostatak na 1:2 golom Ademole Lukmana i ušao u polufinale ukupnim rezultatom 3:2. U sljedećoj fazi igraće protiv pobjednika dvomeča Sporting - Arsenal (0:1 prvi meč u Lisabonu).

Lamin Jamal i Barselona tako su ponovo ostali bez šanse da se do kraja bore za najveći klupski pehar na svijetu.

Katalonci su prošle sezone stigli do stepenice više, polufinala u kojem su ispali od Intera, a godinu ranije zaustavio ih je Pari Sen Žermen, takođe u četvrtfinalu, do kojeg su stigli i ove godine. To su ujedno i bile tri sezone u kojima je Lamin Jamal imao značajnu ulogu u ekipi i za sada nije uspio da je dovede do završnice, što će se sigurno odraziti i na glasanje u izboru za ovogodišnju Zlatnu loptu.