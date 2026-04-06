Srpski napadač Dušan Vlahović doživeo je novi peh na zagrijevanju, ali prve informacije kažu da situacija nije ozbiljna.

Juventus je rutinski izašao na kraj sa ekipom Đenove 2:0, u okviru 31. kola Serije A. Fudbaleri "stare dame" su oba gola postigli u prvom poluvremenu, a na terenu nije bilo srpskih fudbalera Dušana Vlahovića i Filipa Kostića.

Srpski napadač koji se tek nedavno oporavio od teške povrede doživio je novi peh na zagrijevanju, pa nije mogao da pomogne svom timu. Kako je prenio "Skaj sport", Dušan je zadobio lakšu povredu lista tokom zagrijevanja između prvog i drugog poluvremena, pa ga zbog toga nismo gledali u drugih 45 minuta u Torinu.

Vlahović se vratio u svlačionicu sa ledenim oblogom na nozi. Njegovo stanje će se pratiti u narednih nekoliko dana i ostaje veliki znak pitanja da li će biti u konkurenciji za sledeći meč protiv Atalante u Bergamu.

Što se tiče utakmice, Juventus je slavio golovima Bremera (4. minut) i Mekenija (17. minut) u ranoj fazi meča i posle ove pobjede nalazi se na petoj poziciji Serije A i jednim bodom manje od četvrtoplasiranog Koma.