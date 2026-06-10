Petar Stanić, najbolji strijelac Lige Evrope, na pragu je transfera u Olimpijakos za 10 miliona evra. Zvezda ga je otpisala, a interesovanje raste.

Izvor: YOALI MARTINEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Petar Stanić najvjerovatnije će ovog ljeta pojačati Olimpijakos, piše grčki portal "SDNA". Stanić je bio jedan od najboljih igrača prošlogodišnje Lige Evrope, kao i najbolji strijelac ovog takmičenja, pa nije iznenađenje što za njega vlada ogromno interesovanje.

Spominjala se prošle godine Sevilja, međutim u ovom trenutku Stanić je najbliži selidbi u Grčku gdje je Olimpijakos spremio oko 10 miliona evra za njegov transfer i planira da ga otkupi od bugarskog Ludogoreca.

Ko je Petar Stanić?

Nedavno je Stanić bio i jedini strijelac Srbije na prijateljskoj utakmici protiv Meksika (1:5), a pamtimo ga dobro i iz srpskog prvenstva. Ponikao je u Železničaru iz Pančeva, potom ga je primijetila Crvena zvezda, ali kako nije dobijao priliku da igra na "Marakani", otišao je u TSC iz Bačke Topole u kome je bio glavni igrač.

Ovaj 24-godišnji Pančevac je zatim prešao u Ludogorec prošlog ljeta za 1,8 miliona evra, a nakon sezone u kojoj je imao 16 golova i 13 asistencija - stigao je poziv slavnog Olimpijakosa.