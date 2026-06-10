Na listi 100 najuticajnijih sportista prema 'Tajmu' nema Đokovića i Jokića. Otkrijte ko su izabrani sportisti i zašto su oni izostavljeni.

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Američki list "Tajm" objavio je svoju tradicionalnu listu 100 najuticajnijih ličnosti u sportu, a prosto nevjerovatno je da se među njima nisu našli Novak Đoković i Nikola Jokić. Kako i zašto su "preskočeni" srpski sportisti nije poznato, ali je jasno da je ogroman broj sportista koje je "Tajm" izabrao daleko od uticaja i značaja koji imaju najbolji teniser svih vremena i trenutno jedan od najboljih košarkaša svijeta.

Na ovoj listi se, pored sportista, nalaze i novinari, vlasnici, biznismeni, vodeći ljudi asocijacija i pojedinih liga, čak i jutjuberi. Podijeljeni su u četiri kategorije: titani, ikone, inovatori i vođe, a ni u jednoj od kategorija nije bilo mjesta za Jokića i Đokovića, što ide na dušu Amerikanaca.

Ko je na spisku 100 najuticajnijih?

U kategoriji "ikone" tu su Lebron Džejms, Hilari Najt (hokejašica), Lionel Mesi, Ilija Malinin (umjetničko klizanje), Ejlin Gu (skijanje), Rodžer Godel (komesar NFL-a), Janik Siner, Ejdža Vilson (košarkašica), Lando Noris, Šohej Ohtani (bejzbol), Karlos Alkaraz, Niki Hic (atletika), Kejtlin Klark (košarkašica), Sekvon Barkli (NFL), Meri-Filip Pulin (hokejašica), Okana Masters (skijanje), Mondo Duplantis, Mikaela Šifrin, Don Stoli (košarka), Džordan Štolc (brzo klizanje), Aitana Bonmati (fudbalerka) ,Mendi Horvat (planinarka koja je danas motivacioni govornik poslije nesreće), Portija Vudman-Viklif (ragbistkinja), Rajsa Leal (skejterka), Tadej Pogačar i Li Sang-Hjeok - najbolji e-sport igrač svih vremena.

Ostatak liste uključuje slabije rangirane sportiste i ljude iz oblasti sporta, ali je već na listi "ikona" toliko čudnih izbora da je zaista bespredmetno raspravljati o tome da li Jokić i Đoković zaslužuju da se nađu na spisku.

Štaviše, moglo bi da se raspravlja da li je još neko drugi od srpskih sportista zaslužio da bude u najboljih 100...