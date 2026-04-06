Zbog navijača kažnjeni i Novi Pazar i Partizan tako da će tribine stadiona biti prazne.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kaznila je Novi Pazar pred meč 30. kola Superlige sa Partizanom, što je najvažnija utakmica za oba tima u prvom dijelu sezone. Novi Pazar se bori za četvrto mjesto, a Partizan za drugo, međutim po svemu sudeći - na tribinama neće biti nikoga.

Pred meč kraj Jošanice kažnjena su oba kluba. Disciplinska komisija zatvorila je stadion Novog Pazara do daljeg zbog meča s Crvenom zvezdom, a stadion je suspendovan do donošenja konačne odluke.

Biće to nesumnjivo veliki hendikep za Novi Pazar koji je navikao da na talasu svojih navijača pravi dobre rezultate, pa smo tako prošle sezone vidjeli recimo 7.000 navijača protiv Partizana. Ovoga puta nikoga neće biti, pošto ni Partizanovi ne mogu u goste, takođe zbog meča protiv Crvene zvezde.

Zbog paljenja stadiona "Rajko Mitić", Partizan je kažnjen sa dvije utakmice bez pomoći gostujućih navijača, a prvu je već odradio u Lučanima.

Ono što je zanimljivo je da je u posljednjih pet godina samo jednom je Novi Pazar dočekao Partizan uz podršku svojih navijača.

Meč između Novog Pazara i Partizana igra se u četvrtak od 17 časova.







