Tužne vijesti su stigle iz Perua, jedna osoba je poginula, dok je 60 ljudi povrijeđeno kad se zid stadiona obrušio na masu navijača prije početka lokalne utakmice

U Južnoj Americi, konkretno u Peru, dio zida se obrušio na navijače. U Lima je najmanje jedna osoba poginula, a preko 60 ljudi je povrijeđeno kada se zid stadiona "Alehandro Viljanueva" obrušio na navijače, javljaju tamošnji mediji, prema saopštenju peruanskih vlasti.

Smrt jedne osobe potvrdio je komandant Dobrovoljne vatrogasne jedinice Markos Pahuelo, a kako je dodao, i nadležni iz drugih institucija su na licu mjesta. Ministarstvo zdravlja je na Tviteru saopštilo da se situacija sa 60 povrijeđenih građana procjenjuje, dok je Ministarstvo policije navelo da su bezbjednosne mjere preduzete u cilju da se pomogne povrijeđenima.

NEW: Wall collapse injures at least 60 during Alianza Lima gathering at Alejandro Villanueva Stadium in Lima, Peru ahead of match vs Universitario.pic.twitter.com/YVLayJfElv — Resist Wire (@ResistWire)April 4, 2026

Do urušavanja dijela stadiona došlo je na utakmici Alianza Lima i Universitario de Deportes, u noći između petka i subote. Tragedija se dogodila na južnoj strani stadiona, a čitava situacija odvila se dok su navijači proslavljali početak utakmice.

Komandant je otkrio detalje: "Riječ je o nesrećnom slučaju koji se, nažalost, dogodio u trenutku kada je veliki broj navijača uvježbavao 'banderazo' za sportske događaje koje imaju. Ne znamo mogući uzrok koji je mogao da izazove ovo, ali kada smo stigli zatekli smo veliku masu ljudi i veliki broj povrijeđenih. Brzo je izvršena trijaža kako bi se identifikovali i razvrstali, u skladu sa vrstom povreda, kako bi im se pružila primarna medicinska pomoć na licu mjesta", izjavio je.

Alianza Lima je objavila saopštenje u kojem je izrazila žaljenje zbog onoga što se dogodilo, uputila saučešće porodici preminule osobe i povrijeđenima i navela da se događaj istražuje. "U potpunosti i transparentno sarađujemo sa nadležnim organima kako bismo doprinijeli rasvjetljavanju činjenica koje su predmet istrage, uz potpunu transparentnost", saopštio je klub.