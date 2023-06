Iz policije su kazali da će, od sedam sati do završetka utakmice, biti zatvorene ulice Miljana Vukova, Novaka Miloševa, Trg Balšića, ulica 19 decembra i Vaka Đurovića – od zgrade Hitne medicinske pomoći do ulice 19. decembra.

Izvor: MONDO

Više ulica u Podgorici danas će nekoliko sati biti zatvoreno za saobraćaj zbog fudbalske utakmice Crna Gora - Mađarska, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, od 15 sati do završetka utakmice biće zatvoren bulevar Ivana Crnojevića – od ulice Marka Miljanova do bulevara Stanka Dragojevića, dio ulice Slobode do Hercegovačke ulice.

Navodi se da će policija snimati prije utakmice, za vrijeme i nakon završetka, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Iz policije su apelovali na građane da u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja blagovremeno uklone vozila parkirana u navedenim ulicama, kako saznaje RTCG.