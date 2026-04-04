Jedan od najpoznatijih srpskih trenera oglasio se o tome što ga je glumac Vladimir Kovačević oponašao u viralnom video-snimku.

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović (48) vidio je kako ga je imitirao glumac Vladimir Kovačević i poslao mu je javno poruku da mu je drago što je od njega napravio veliku zvijezdu.

"Pitate me za gospodina Kovačevića? Mislim da me je izuzetno imitirao, ovom prilikom ga pozdravljam. Drago mi je što sam od njega napravio veliku zvijezdu. Za mene je odličan glumac. Tek će biti velika zvijezda, ali jednog dana kada bude postao jedan od naših najboljih glumaca, neka se sjeti ko ga je probio, probio ga je Nenad Lalatović. Pozdrav za njega", kazao je Lalatović na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.

Glumac Vladimir Kovačević imitirao je Lalatovića prošle nedjelje, dok je pratio Crvena zvezda u Španiji. Jedan od njegovih prijatelja nosio je upravo Lalatovićev dres u TV prenosu i navijači su primijetili taj detalj kao i njegovu imitaciju. Pogledajte kako je oponašao Lalatovića:

Kovačević je imitirao segment sa Lalatovićeve promocije u Novom Pazaru, gdje je temperamentni trener srčano dočekan, mada je bilo i dosta improvizacije.