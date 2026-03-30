Prema informacijama koje stižu iz Nemačke Ćabi Alonso će zameniti Arnea Slota na klupi Liverpula od naredne sezone.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pričao sam sa Ćabijem Alonsom, rekao mi je da za šest mjeseci dolazi da preuzme Liverpul". Ovako je Arne Slot ironično odgovorio na pitanje novinara pred meč sa Real Madridom u Ligi šampiona prije nekoliko mjeseci. Dojadila su mu tada pitanja o bivšem španskom igraču i smjeni na klupi. Izgleda da bi taj ironičan odgovor mogao da se pretvori u realnost vrlo brzo.

Prema informacijama koje stižu iz Njemačke, baš ta promjena mogla bi da se dogodi po završetku tekuće sezone. Njemački "Bild" piše da je uprava Liverpula donijela odluku i da će Alonso da sjedne na klupu bivšeg kluba uskoro.

Zanimljivo je da Alonso nije bio dio meča legendi koji je odigran za vikend na "Enfildu" što je dodatno "podgrijalo" priče o njegovom dolasku. Uglavnom se pojavljivao na utakmici koja se igra u humanitarne svrhe, tu su bili i Stiven Džerard, Fernando Tores, Piter Krauč, Tijago Alkantara, Alberto Rijera, ali ne i Ćabi. Navodno je to uradio da ne bi skretao pažnju na sebe, svjestan šta će zanimati novinare.

Liverpul igra loš fudbal pod Slotom

Vidi opis Liverpul sprema totalni remont: Slot uskoro dobija otkaz, vraća se legenda kluba da "probudi" najskupljeg igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TV Arena sport Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svako ko je gledao mečeve Liverpula ove sezone mogao da je da vidi velike probleme u igri. Sistem koji forsira Arne Slot ne odgovara većini igrača, počevši od najskupljeg pojačanja Florijana Virca. Način na koji supertalentovani Njemac igra za reprezentaciju Njemačke i kako je igrao u Leverkuzenu, baš pod trenerom Alonsom, najbolje govori o tome da nešto ne funkcioniše.

Zbog problema sa povrijeđenim bekovima Holanđanin koristi najboljeg igrača tima Dominika Soboslaja kao desnog beka, forsira Kodija Gakpa koji voli da igra jedan na jedan i da ne dodaje saigračima. Uz to odluka Mohameda Salaha da napusti klub na kraju tekuće sezone govori više od hiljadu riječi o odnosu sa Slotom i svađama koje je imao sa njim.

Liverpool have decided that Xabi Alonso will be their coach next season, according to BILD



The Merseyside club will be hoping that Xabi Alonso will be able to get them challenging for the title



Get ready for next season, as we might see the best version of Florian Wirtz…pic.twitter.com/9qn0hy2AWr — GOAL (@goal)March 30, 2026

Liverpul se grčevito bori za mjesto među četiri najbolja u Premijer ligi kako bi igrao u Ligi šampiona naredne sezone. Šanse za titulu su izgubljene, dok u četvrtfinalu Lige šampiona igra protiv Pari sen Žermena. Ima šansu za titulu još u FA Kupu gdje igra sa Mančester sitijem u četvrtfinalu. Ako ostane bez ijednog trofeja biće to debakl od sezone u kojoj su u ljetnjem prelaznom roku potrošili skoro 500 miliona eura...