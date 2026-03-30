Transfer Andreja Kostića u Milan po svemu sudeći biće tačka pucanja uprave FK Partizan u trenutnom sastavu. Teško je zamisliti da suprotstavljene strane mogu da nastave zajedno posle javnog sukoba i "rata saopštenjima".

Izvor: MN Press

Sukob unutar najužeg rukovodstva FK Partizan kulminirao je ovog ponedeljka. Posle prodaje Andreja Kostića Milanu za tri miliona eura (od čega dio ide FK Budućnosti iz Podgorice), potpredsjednik zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović javno je, saopštenjem, osudio taj potez kluba i naglasio da nije imao bilo kakve veze sa tim transferom.

Nije prošlo mnogo, a Partizan je odgovorio svom i dalje aktuelnom potpredsjedniku, uz objašnjenje da je "teško razumljivo da se ponovo otvara tema pojedinačnih uloga".

Narednih dana sigurno će biti novih epizoda ove sage, jer se i dalje očekuje ozvaničenje prodaje mladog Crnogorca u Milan pola godine posle njegovog transfera iz Budućnosti u Humsku.

Djeluje da bi taj posao crno-bijelih mogao da bude definitivna tačka razdora uprave u kojem su na jednoj strani predsjednik Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, potpredsjednica Milka Forcan i član UO Vojin Lazarević, a na drugoj Predrag Mijatović, prvi čovjek sportskog sektora.

Verovao u veliko obeštećenje za Kostića, "napisao" 20 miliona

Vidi opis Partizanova kriza dostigla vrhunac: Puklo je između Mijatovića i uprave, nema povratka na staro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Pri Kostićevom dolasku u Partizan, u njegov ugovor unijeta je "izlazna" klauzula od 20 miliona, o kojoj je Mijatović nekoliko puta javno govorio. Predstavljao je taj čin kao potvrdu visokih ambicija crno-belih na tržištu.

"Kostića smo doveli, a da li je on neviđeni pogodak, pa ćemo ga prodati za tri godine za 20 miliona, ili ćemo ga prodati za milion? Ko to može da zna? Mislimo da će da bude ovo prvo zbog njegovog talenta, želje... Zato smo stavili 20 miliona klauzulu, a menadžeri su se malo bunili", rekao je Mijatović gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" na TV Una.

Rekao je tom priliko i to da Partizan nije platio Budućnosti iz Podgorice milion eura za Kostića, već manje.

"Nismo dali milion za Kostića, kao prvo. Manje je. Kao drugo, nema veze da li je igrač iz Budućnosti i koliko smo ga platili. Zašto kritičari ne kažu da smo prošlog ljeta potrošili najviše para na dovođenje igrača. Šta smo osvojili, gdje su ti igrači sada? Jesu doprinijeli nešto? I da smo pogriješili, pustite nas da izguramo godinu. Daj mi šansu", rekao je Mijatović.

Šta je sve saopštio Mijatović i zašto je kraj

Nakon što je postalo definitivno da će Andrej Kostić da pređe u Milan za tri miliona eura, Mijatović je osjetio potrebu da naglasi u svom saopštenju javnosti da nije dao pristanak za tu prodaju, kao i da je ne podržava.

Povrh toga, koristio je i oštre ocjene, poput one u kojoj je pisao o "nesposobnosti ostatka Upravnog odbora da pronađe adekvatna (finansijska) rešenja", pa zato preduzima "rasprodaju", kojoj se Mijatović oštro protivi.

Povrh svega, Mijatović je javno pozvao da se raspiše vanredna Skupština FK Partizan. Posle svega iznesenog, teško je očekivati da će na narednoj, vanrednoj ili redovnoj Skupštini FK Paritzan, Mijatović i njegovi doskorašnji saradnici opet sjedjeti na istoj strani.

"Odgovorno tvrdim da ni na koji način nisam bio konsultovan vezano za transfer Andreja Kostića, te da ponudu Milana nikada nisam ni vidio. Naglašavam da bih, čak i da sam bio uključen u proces odlučivanja, jasno i nedvosmisleno stavio do znanja svim članovima Upravnog odbora da sam apsolutno protiv prihvatanja ovakve potcjenjivačke ponude. Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje Statuta kluba, imajući u vidu da sam po svojoj funkciji i jasno definisanim nadležnostima zadužen za cjelokupan sportski segment kluba, uključujući pitanja transfer politike i razvoja igrača", saopštio je Mijatović, između ostalog.

Mijatovića saradnici preglasali ove zime

Podsjetimo, ovo nije prvo javno mimoilaženje dve struje u upravi, jer je Partizan javno saopštio da je jedan član uprave (Mijatović) preglasan kada je donesena odluka da se ove zime trener Srđan Blagojević vrati na klupu, nakon što ga je Mijatović otpustio tokom jeseni. To je bio sasvim očigledan znak da je još tada bilo gotovo među saradnicima koji su u istom timu od jeseni 2024. godine.

"Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba", saopštio je tada Partizan i nije naveo ko je bio "za", a ko "protiv" te odluke. Nije ni bilo potrebe za tim, kao što više očigledno nema ni bar privida jedinstva u upravi.