Potpredsednik FK Partizana zadužen za sportska pitanja objavio oštro saopštenje na račun odluke svojih saradnika da Andrej Kostić bude prodat Milanu

Izvor: MN Press

Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović objavio je saopštenje i osetio potrebu da kaže da ni na koji način nije bio konsultovan oko prodaje Andreja Kostića u Milan, kao i da tu ponudu roso-nera nije ni video.

Takođe, naglasio je da nikad ne bi prihvatio ponudu koja Partizanu donosi tri miliona evra, umesto projektovane svote koju je Mijatović projektovao u medijima, a ko je i do pet puta veća. Tu ponudu je nazvao "potcenjivačkom" i osudio saradnike da su grubo prekršili statut kluba jer su doneli takvu odluku bez konsultacije.

“Povodom informacija o transferu Andreja Kostića u Milan, dužan sam da se obratim prvenstveno navijačima Partizana, ali i ostatku sportske javnosti i jasno istaknem da se od takve odluke u potpunosti ograđujem. Odgovorno tvrdim da ni na koji način nisam bio konsultovan vezano za transfer Andreja Kostića, te da ponudu Milana nikada nisam ni video. Naglašavam da bih, čak i da sam bio uključen u proces odlučivanja, jasno i nedvosmisleno stavio do znanja svim članovima Upravnog odbora da sam apsolutno protiv prihvatanja ovakve potcenjivačke ponude. Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje Statuta kluba, imajući u vidu da sam po svojoj funkciji i jasno definisanim nadležnostima zadužen za celokupan sportski segment kluba, uključujući pitanja transfer politike i razvoja igrača".

"Kao neko ko je, od dolaska u klub, aktivno učestvovao u obezbeđivanju finansijskih sredstava i uspešno doprineo prevazilaženju šest prethodnih UEFA monitoringa, iako mi to nije u primarnom opisu nadležnosti, i to, naglasiću, bez prodaje najperspektivnijih igrača iz aktuelnog igračkog kadra u bescenje, imam puno pravo da postavim nekoliko pitanja koja se sama nameću".

"Da li je ovo način budućeg poslovanja i funkcionisanja, da klub u bescenje prodaje svoje najperspektivnije fudbalere? Odluke donete i pored toga što ostatak Upravnog odbora, na čelu sa Rasimom Ljajićem, zna da sam u proteklih par meseci imao intenzivne kontakte i razgovore sa predstavnicima nekoliko klubova iz liga petice, a vezano za više naših mladih igrača, uključujući i Kostića, i da sam svima jasno stavljao do znanja da svi naši igrači imaju višemilionske izlazne klauzule, te da je politika kluba da se na adekvatan način valorizuje njihov talenat i fudbalska projekcija. Mišljenja sam da je sa ovim transferom napravljen opasan presedan koji će se izuzetno negativno odraziti na percepciju vrednosti naših mladih igrača na fudbalskom tržištu".

"Takođe se nameće pitanje, šta je sledeći potez? Da li ćemo u narednom periodu svedočiti novim rasprodajama igrača poput Dragojevića, Ugrešića, Simića, Roganovića, Vukotića i ostalih, po ukupnoj ceni od svega nekoliko miliona evra, samo kako bi se kratkoročno 'zakrpile' rupe u budžetu, bez ikakve strategije i odgovornosti za budućnost kluba? Zašto je u ovom slučaju pribegnuto ovakvom štetnom i kratkovidom rešenju? Da li je nesposobnost ostatka Upravnog odbora da pronađe adekvatna rešenja – kao što je to do sada bio slučaj – dovela do ovako očajničkog poteza ili je ovo samo potez pukog spasavanja svojih pozicija i funkcija? Da li je možda u pitanju nešto sasvim treće? U svakom slučaju, naneta je nemerljiva i nenadoknadiva šteta klubu, kako finansijska tako i reputaciona".

"Kao potpredsednik jedne od najvećih sportskih institucija na ovim prostorima, Fudbalskog kluba Partizan, očekujem potpunu transparentnost ne samo kada je u pitanju ovaj transfer, već i celokupno poslovanje kluba, i to u najkraćem mogućem roku. Istovremeno, ovim putem još jednom pozivam ostatak rukovodstva da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede finansijska sredstva za normalno funkcionisanje kluba, a na način koji nije štetan po njegove interese, kao i zaobilaženja statutarnih načela, u najkraćem roku i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba kako bi se jasno definisao put i odredila strategija u kojem treba da ide jedan tako veliki i ozbiljan klub kao što je FK Partizan", zaključio je Mijatović.

Sada se čekaju naredni potezi Uprave Partizana u cilju prevazilaženja dubokih sukoba unutar kluba, kao i finansijskih problema, koji su očigledni već dugi niz godina.