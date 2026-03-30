Fudbalski klub Partizan reagovao na saopštenje koje je objavio Predrag Mijatović. Ostatak uprave teško razume "tajming" tema koje je nametnuo i ima važno obaveštenje za javnost o UEFA licenci.

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon što je ranije u toku dana to isto uradio Predrag Mijatović, klupski potpredsednik zadužen za sportska pitanja. Mijatović je javnosti saopštio da nije konsultovan oko prodaje Andreja Kostića italijanskom Milanu za obeštećenje od tri miliona evra (deo ide i Budućnosti), iako su izvori iz Italije naveli da je talentovani crnogorski napadač već otputovao na lekarske preglede.

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u celosti, bez ispravki:

"Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

"Teško je razumljivo da se opet pokreću teme"

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obaveštavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspešnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmerene isključivo na ispunjenje zahteva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u sredu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti", navodi se u objavi fudbalskog kluba Partizan na zvaničnom sajtu.