"Zmajevi" su pokorili "zemlju zmajeva", izabranici Sergeja Barbareza vraćaju se kao pravi heroji iz Velsa, gdje su nakon velike drame srušili domaćina u penal ruletu - 2:4, pošto je u regularnom toku i nakon prodružetaka bilo 1:1.

Bosna i Hercegovina i Kosovo su na 90, ili 120 minuta od Svjetskog prvenstva.

Imaće Bosanci dan, ili dva, da proslave ovo, a onda da se spremaju na utakmicu svih utakmica.

Jedna od najvećih koja se posljednjih godina igrala na ovim prostorima. U Zenicu u utorak veče stiže četvorostruki svjetski prvak Italija. Dvije želje, a samo jedna mundijalska karta!

BiH je već 2014. igrala na svjetskom prvenstvu, u Brazilu, koje je za sada bilo posljednje za Italijane, jer su senzacionalno propustili Rusiju 2018. i Katar 2022.

Pravi heroj je "vječiti" Edin Džeko, 40-godišnjak, koji se četiri minuta prije kraja regularnog toka, dakle u 86, izvio kroz vazduh nakon kornera i sjajnim udarcem glavom neutralizovao minus iz 51, kada je za Velšane pogodio Danijel Džejms.

Džeko je 20. godinu zaredom pogodio u dresu nacionalnog tima. Legenda!

U penal-ruletu, junak je golman Nikola Vasilj iz St. Paulija, koji je u četvrtoj seriji odbranio penal Vilijamsu i omogućio Alajbegoviću da u petoj seriji baci u trans nekoliko hiljada bosansko-hercegovačkih navijača na "Kardif sitiju".

Demirović je, inače, već u prvoj seriji promašio za BiH, ali je sve to neutralizovao promašaj Brenana Džonsona u trećoj.

Gubilo je Kosovo 1:0, pa 2:1, a onda velikim preokretom otišlo na 4:2.

Hodža, Aslani, Muslija i Hajziri nosili su goste do velike pobjede, a sada se spreju za veliko finale i duel sa Turskom na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini u utorak veče.