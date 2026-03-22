Neredi među navijačima obilježili meč u Nikšiću, intervenisala policija

Utakmica 15. kola Srednje regije između Čelika i Zabjela prekinuta je nakon pola sata igre zbog nereda na tribinama stadiona Željezare u Nikšiću.

Do incidenta je došlo između navijača domaćeg tima, poznatih kao “Fap mašina”, i pristalica Zabjela – “Republikanaca”, koji su kasnili na meč zbog zadržavanja kod tunela Budoš.

U jednom trenutku došlo je do međusobnog gađanja, a tom prilikom povrijeđen je dječak koji je pogođen u glavu. Fudbaler Zabjela Boris Došljak reagovao je brzo, uzeo dijete i prenio ga preko terena kako bi mu bila ukazana pomoć.

Dječak je krvario iz glave, ali nakon intervencije medicinskog osoblja završio je u naručju oca, a prema prvim informacijama nije teže povrijeđen.

Prema saznanjima, na tribini je pogođen i sin trenera Zabjela Miloša Lakića.

Policija je ubrzo intervenisala i ispraznila dio tribine kako bi se formirala tampon zona između suprotstavljenih grupa navijača.

Nakon prekida koji je trajao oko dvadeset minuta, utakmica je nastavljena.