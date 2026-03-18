Senegalu je oduzet trofej Kupa nacija i on je sada dodijeljen ekipi Maroka.

Maroko je osvajač Afričkog kupa nacija! U jednoj od najnevjerovatnijih odluka u istoriji fudbala Senegalu je oduzeta titula osvojena u finalu Kupa nacija 2025. godine i dodijeljena je domaćinu turnira Maroku. Zvanično se oglasila afrička fudbalska federacija.

U finalu odigranom u Rabatu na kraju je golom Papisa Gaja pobijedio Senegal sa 1:0 i to u produžetku. Odmah posle meča Marokanci su se žalili FIFA i CAF jer je prema njihovom mišljenju kod penala koji je šutirao Brahim Dijaz bilo nepravilnosti.

Tada su igrači Senegala napustili teren, pa su se vratili posle 4 minuta, a za to vrijeme su njihovi navijači probali da upadnu na teren. Na kraju je i golman Eduard Mendi ometao Dijaza i on je penal izveo i promašio 21 minut nakon što je dosuđen.

Saopštenje povodom ove odluke

Apelacioni odbor Konfederacije afričkog fudbala (CAF) danas je odlučio da se, u skladu sa članom 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, reprezentacija Senegala proglašava da je izgubila finalnu utakmicu Afričkog kupa nacija, pri čemu se rezultat utakmice registruje kao 3–0 u korist Fudbalskog saveza Maroka, Povodom žalbe FRMF-a u vezi sa primjenom članova 82 i 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija , Apelacioni odbor CAF-a donio je sledeće odluke:

Žalba koju je podnio Fudbalski savez Maroka (FRMF) proglašava se formalno prihvatljivom i usvaja se.

Odluka Disciplinskog odbora CAF-a se poništava.

Apelacioni odbor CAF-a dalje utvrđuje da ponašanje reprezentacije Senegala potpada pod odredbe članova 82 i 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija.

Protest koji je podnio Fudbalski savez Maroka (FRMF) se usvaja.

Utvrđuje se da je Fudbalski savez Senegala (FSF), kroz ponašanje svoje ekipe, prekršio član 82 Pravilnika Afričkog kupa nacija.

U skladu sa članom 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, reprezentacija Senegala se proglašava da je izgubila utakmicu, pri čemu se rezultat registruje kao 3–0 u korist Fudbalskog saveza Maroka (FRMF).

Svi ostali zahtjevi ili predlozi se odbijaju.

Apelacioni odbor CAF-a takođe je odlučio:

Žalba u vezi sa gospodinom Ismaelom Saibarijem (igrač broj 11 reprezentacije Maroka) djelimično se usvaja.

Apelacioni odbor CAF-a potvrđuje da je Ismael Saibari (igrač broj 11 reprezentacije Maroka) počinio nedolično ponašanje kršeći članove 82 i 83(1) Disciplinskog kodeksa CAF-a.

Sankcija izrečena Ismaelu Saibariju mijenja se u suspenziju od dvije (2) zvanične CAF utakmice, od kojih se jedna (1) utakmica uslovno odlaže.

Novčana kazna od 100.000 USD izrečena Ismaelu Saibariju se poništava.

Žalba u vezi sa incidentom sa skupljačima lopti djelimično se usvaja.

Apelacioni odbor CAF-a potvrđuje da je Fudbalski savez Maroka (FRMF) odgovoran za ponašanje skupljača lopti tokom navedene utakmice.

Novčana kazna izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) povodom incidenta sa skupljačima lopti smanjuje se na 50.000 USD.

Žalba u vezi sa ometanjem oko OFR/VAR zone za pregled se odbija.

Novčana kazna od 100.000 USD izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) zbog ometanja oko OFR/VAR zone za pregled se potvrđuje.

Žalba u vezi sa incidentom sa laserom djelimično se usvaja.

Novčana kazna izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) povodom incidenta sa laserom smanjuje se na 10.000 USD.

Svi ostali zahtjevi ili predlozi se odbijaju

