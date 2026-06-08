Bogdan Bogdanović je donio odluku da ostane u NBA ligi i sledeće sezone i o tome je timove obavijestio njegov agent.

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Bogdan Bogdanović donio je odluku i ostaje u NBA ligi. Bilo je dosta spekulacija u poslednje vrijeme u vezi njegovog potencijalnog povratka u Evropu. Spominjali su se i Fenerbahče i Partizan kao moguće destinacije, ali se to neće dogoditi. Bar ne još godinu dana.

"Agent Bogdana Bogdanovića je obavijestio evropske timove da će da ostane u NBA ligi najmanje još godinu dana", potvrdili su iz grčke "SDNA" te informacije.

Njegov agent je Džejson Ren iz agencije "Vaserman" i očigledno je da je na vrijeme obavijestio evropske ekipe kako bi prestale razne spekulacije o njegovoj karijeri i novom klubu.

Kakav ugovor ima Bogdanović?

Bogdanović je u NBA karijeri igrao za Sakramento, Atlantu i Los Anđeles Kliperse i kada je njegov ugovor u pitanju tu postoji jedna začkoljica. Ima ugovor sa Klipersima na 16.020.000 dolara, ali postoji timska opcija za sezonu 2026/27.

To u prevodu znači da su Klipersi ti koji se pitaju da li će da aktiviraju narednu sezonu. Ako se uzme u obzir minutaža koju je imao i to što nije igrao previše za tim iz Los Anđelesa veoma su male šanse da će tu da ostane. Koji klub će ga uzeti? Saznaćemo vrlo brzo.