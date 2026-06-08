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Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto)

Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović: Harisova i Melinina ćerka ispijala šampanjac u prvom redu (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Đina Džinović objavila slike iz Monaka

Na Formuli 1 Kim Kardašijan i Đina Džinović Izvor: djinadzinovic / Instagram

Đina Džinović, ćerka pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, koja je postala poznata posle udaje za pjevača, ostala je uz majku posle razvoda roditelja.

Nedavno je bila kod oca u Beogradu, nakon, kako je pričao, "zamrznutog odnosa" koji su imali. Haris želi da želi maksimalno zaštiti ćerku od pažnje javnosti, međutim, Đina, po svemu sudeći, uživa da se pokazuje na društvenim mrežama.

Sada je pokazala kako je uživala u Monaku, i sa terase posmatrala formuli 1, Veliku nagradu Monako, a zatim je pokazivala kako se provodi.

Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

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Tagovi

Đina Džinović Monako Formula 1 Kim Kardašijan

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