Predsjednik Partizana Rasim Ljajić ogolio je probleme crno-bijelih.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Prvi čovjek FK Partizan Rasim Ljajić bez ustezanja je govorio o finansijskoj situaciju u klubu i otkrio da do 31. marta kada zakazan sledeći UEFA monitoring moraju da nađu 2,9 miliona eura. Ako bude potrebe, opet će se obratiti državi...

Osim što crno-bijelima ne ide na terenu, čini se kao da nema kraja krizi uprkos svim mjerama koje je uvela nova uprava na čelu sa Ljajićem, Mijatovićem, Lazovićem i Forcan.

"Nama predstoji obavezni monitoring 31. marta. Do tada moramo da nađemo 2,9 miliona eura, da platimo sve naše obaveze. Što se tiče ukupnog duga, nije se povećavao i to se drži pod kontrolom. Moram reći da u ovih 2,9 miliona eura računamo da nešto možemo da prolongiramo, uz nove sporazume i dogovore. Da ga spustimo na nekih dva ili 2,2 milione eura", rekao je Ljajić u intervjuu za "Kurir".

Gdje pronaći novac? "Rekoh već, do 31. marta moramo da imamo sve završeno. Tražimo taj novac, pokušavamo na sve načine da ga obezbjedimo. Razgovaramo sa privrednicima i bankama. Obratićemo se i državi ako bude bilo potrebno, kao i u svim ranijim monitorinzima. Država nam je uvijek davala, a to nije mali novac."

Predrag Mijatović ranije je otkrio da je država Srbija dosad Partizanu dala 22 miliona evra. Da li je budžet mogao da se rastereti nekim od transfera ove zime?

"Želimo da rasteretimo državu. Novac nam je potreban za plate zaposlenim i poslovanje kluba, zato održavamo sastanke sa ljudima iz svijeta biznisa i bankama. Ključna stvar su transferi naših igrača. Računali smo da ćemo prodati nekog fudbalera u januaru, ali to se nije dogodilo. I zato smo došli u ovu situaciju da opet nemamo novca", rekao je Rasim Ljajić i najavio bolje dane:

"S obzirom na potencijal i vrijednost igrača u junu bismo mogli da uđemo u stabilniju fazu. Neće to biti ozdravljenje s obzirom na ukupan dug, ali... U kritičnom smo periodu, svjesni smo toga."