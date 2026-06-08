Posle napada na ćerku Dejana Petrovića, oglasio se MMA borac: Brat uzvikivao jezive prijetnje, pa udario Jovanu (18)

Ćerka Dejana Petrovića Jovana napadnuta je u diskoteci, a napadač, brat MMA borca, priveden je nakon incidenta. Sad se oglasio brat napadača Marko Bojković

Izvor: MONDO

Jovana Petrović (18), ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta u Užicu tokom noćnog izlaska sa drugaricama. Dejan je otkrio identitet muškaraca koji je napao njegovu nasljednicu, a naveo je da je riječ o bratu MMA borca Marka Bojkovića.

Nakon što je Jovana slučaj prijavila policiji napadač je, prema saznanjima njenog oca, priveden.

O ovom slučaju oglasio se i MMA borac Marko Bojković.

Izvor: YouTube/FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC

- Ne znam ništa o tome. Kada budem saznao šta se desilo i o čemu se radi ja ću vam se javiti, za sad ništa o tome ne znam - rekao je Marko Bojković za "Hype".

Jovana nosi kragnu

Jovana Petrović se nakon ljekarskih pregleda oporavlja u porodičnom domu, a njen otac kaže da je pretrpjela ogromnu traumu.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj dio oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svjesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - zaključio je Dejan Petrović.

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i izgovarali jezive prijetnje i uvrede.

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu MMA borca, navodno je prišao i obratio im se riječima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predjelu vrata.

Vidi opis Posle napada na ćerku Dejana Petrovića, oglasio se MMA borac: Brat uzvikivao jezive prijetnje, pa udario Jovanu (18) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 7 / 7

Kako je dalje ispričala, od zadobijenog udarca se zateturala unazad, a onda je prišao njenoj drugarici i zadao joj udarac nogom u predjelu njene noge.

Kako je Jovana dalje navela u policiji, nakon incidenta je otišla kući. Tek ujutru je, zbog bolova koje je imala od zadobijenog udarca, otišla u Opštu bolnicu u Užicu za ukazivanje ljekarske pomoći.