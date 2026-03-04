Suzana se udala za bogatog Grka koji se 15 godina krije od svih: Njegove ćerke je mrzjele, morala da potpiše predbračni

Suzana Mančić jednom prilikom je otkrila detalje ljubavi sa Simeonom.

Slavna voditeljka Suzana Mančić je već 25 godina sa bogatim grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, od čega su, kako je voditeljka svojevremeno otkrila, pet godina u braku. Naša ekipa nedavno je ga uslikala na aerodromu, što je bilo njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon 15 godina.

Podsjetite se kako Simeon danas izgleda:

Inače, voditeljka je nedavno bila na promociji knjige svoje prijateljice Zorane Šulc, i tom prilikom nam je otkrila da je Simeon u Srbiji bio samo 24h, kao i da su porodično otišli na ručak, nakon čega se odmah vratio u Grčku.

"On je jako zaposlen čovjek, više ja idem tamo", rekla nam je Suzana.

Interesantno je da se par upoznao slučajno, preko prijatelja. Kako je, voditeljka otkrila jednom prilikom, nakon što je otišla na večeru umjesto na dogovorenu "tezgu", njen prijatelj joj je "nabacio" Simeona.

"To je bio onaj pravi provodadžing. Imali smo zajedničkog prijatelja koji me pozvao jedan dan, kaže: "Molim te, vrlo kratak brifing, šta ćeš, da popiješ, kafu, slušaj, drug mi je sa fakulteta, ti znaš koliko moja Lula (supruga njegova), i ja tebe volimo, i koliko se mi ponosimo što si ti naš prijatelj, ali pored svih tvojih kvaliteta, ti nikada nisi umjela da izabereš muškarca". I tu ja počnem da se smijem kao blesava" rekla je Suzana sa osmjehom prisjećajući se tog razgovora sa prijeteljem.

U tom momentu je kaže bila "u nekoj bezveznoj vezi", a prijatelj joj je rekao: "Imam za tebe Grka".

" I u kratkim linijama mi ga opiše. Ja onako vrlo skeptična, kaže, idemo večeras svi na večeru. Ja imam tezgu, još sam pjevala tada, međutim, ne odem ja na tezgu i mi odemo svi na večeru. I što se njega tiče, to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. On kako je mene vidio, još sam ja nešto i zapjevala tamo, svijeće, romantika, on je pao. A ja sam ostala onako... U stvari, taj moj drug nas je najbolje procijenio. I ostali smo mi zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku" rekla je Suzana svojevremeno.

Voditeljka ističe da i njihova veza nije bez trzavica, te da umiju da se posvađaju.

" Prosto, dobro smo se mi spojili i dobro se razumijemo. I, prosto da nekad varnica znate kakva pa se posvađamo, pa leti perije, pa ne pričamo dva-tri dana i tako. Ali to sve brzo prođe i vjerovatno nekad je on nervozan, nekad sam ja nervozna ", kaže Suzana i ističe da se osjeća ne samo voljenom nego i zaštićenom ženom.

Problem sa pastorkama

Iako su mnogo godina bili zajedno, do braka je došlo tek posle potpisivanja neke forme predbračnog ugovora na kom je Suzana insistirala zbog Simeonovih ćerki.

"Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj djeci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati", odgovorila je Suzana na pitanje oko imovine.

"Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine ", dodala je voditeljka, a na pitanje da li su je Simeonove ćerke prihvatile kao ličnost tad je odgovarila:

" Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lijepa i raspoložena i atraktivna. I vidjele su da im je tata suviše zaljubljen i to vjerovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, 'ajde da se mi lijepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno prije braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo djevojkama."

Suzana kaže da iako uživa u bogatstvu koje ima Simeon, kada njega ne bude njoj to bogatstvo ništa ne znači.

" Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumijemo. Volim, lijepo mi je da imamo lijepa putovanja, da mi napravi neko lijepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće", rekla je Suzana Mančić svojevremeno za Blic.

