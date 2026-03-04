Kako sad izgleda balerina koja je rasturila vezu Mileni Ćeranić: Bila favorit na "Farmi", a sad radi u državnoj firmi

Dragana Milošević u rijaliti je ušla kao bivša djevojka pjevača, a brzo je osvojila srca publike.

Bivša "Grand" balerina, Dragana Milošević, privukla je, svojevremeno, ogromnu pažnju šire javnosti učešćem u rijaliti programu "Farma" gdje je bila jedan od favorita.

Miljenica publike

Gledaocima je tada posebno bio interesantan Draganin odnos sa njenim bivšim dečkom, pjevačem Nemanjom Stevanovićem koji je u tom trenutku u rijaliti programu bio sa svojom tadašnjom djevojkom Milenom Ćeranić.

Podsjetimo, druga sezona rijalitija ostala je upamćena po brojnim svađama i okršajima ovog ljubavnog trougla, a da je publika obožavala Draganu potvrđuje i to što se visoko plasirala i zauzela treće mjesto.

Inače, Dragana i Nemanja su bili u dugoj vezi prije nego što je Nemanja uplovio u ljubavnu vezu sa Milenom Ćeranić. Još tokom veze sa Draganom kolale su priče da je Nemanja vara sa Ćeranićevom, a nakon raskida, Nemanja i Milena su se i zvanično zbližili.

Tokom Farme, Dragana ih je često "peckala" i pravila smicalice zbog kojih se par redovno svađao.

Gdje je danas Dragana?

Po izlasku sa "Farme", bivša balerina se povukla sa malih ekrana, a danas živi potpuno drugačije. Udala se, ostvarila kao majka, a treutno radi u Elektroprivredi.

Pogledajte kako danas izgleda:

"Posle Farme sam išla kod psihologa"

Podsjetimo, Milena Ćeranić nedavno je rekla kako učešće na "Farmi" pamti kao izuzetno traumatično, a kako tvrdi po izlasku iz rijalitija je imala 43 kilograma i bolovala od anoreksije.

- Dugo nisam mogla da pričam o tom rijalitiju, jer je ostavio ozbiljne posledice na mene, znaš bude ti krivo što su te pogrešno vidjeli, vidjeli su te onako kako su me mediji predstavili. Istina me nikad nije boljela, makar da jesam, nikad se ne bih ljutila. Takva sam, bolujem od zla, jesam zla, baš me briga, zla sam sebi nisam vama, ili moji loši postupci, loše postupam prema sebi, a ne prema vama, ko ste vi da sudite o bilo čemu? Radila sam dosta sa psihologom na tome i sada mogu i jako sam ponosna na sebe, zaista zbog toga - pričala je nekad Milena.

