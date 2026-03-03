Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore doživjela je poraz protiv Albanije (1:2) na stadiona kraj Bistrice i tako upisala nastup kojim otvara novi ciklus evropskog takmičenja.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Debi u B Ligi Nacija nije prošao po planu.

U prvom poluvremenu fudbalerke obje ekipe su se borile za prevlast, da bi na obaveznu pauzu mreže ostale netaknute.

Znatno sadržajniji bio je drugi dio meča, u kome je Crna Gora našla način da nametne svoj ritam. Naša selekcija uglavnom je prijetila preko kapitenke Armise Kuč, a gol je visio u vazduhu

U 67. minuta iskusna igračica turskog Fomgeta dovela je tim do prednosti. Selma Ličina pronašla je 33-godišnju Kuč koji preciznim udarcem šalje loptu u mrežu.

Vođstvo Crnogorki trajala je svega tri minuta, pošto je Megi Doči pogodila za izjednačenje Albanije. Šest minuta kasnije ista igračica iskoristila je prostor između naših fudbalerki i ubacila loptu u gol za potpuni preokret svog tima.

Do kraja susreta tim selektora Mirka Marića nije uspio da se vrati u meč i Albanke su stigle do pobjede na startu Lige Nacija.