Situacija u FK Partizan nije dobra i Rasim Ljajić priznaje da postoje problemi u rukovodstvu koji će morati da se riješe.

Izvor: MN Press

Situacija u FK Partizan nije dobra, od finansija, rezultata, pa sve do atmosfere unutar rukovodstva. To je priznao i predsjednik Upravnog odbora Rasim Ljajić u razgovoru za "Sportski žurnal" koji je priznao, između redova, da i njega tišti narušen odnos, utisak je prije svega između Danka Lazovića i Predraga Mijatovića.

"Najgluplje bi bilo da čovjek zabije glavu u pijesak i ne suoči se sa evidentnom krizom koja postoji - od rezultatske, igračke, a i do one u Upravnom odboru kluba. To su činjenice. Različita mišljenja su uvijek dobra u okviru jedne porodice, a Partizan to jeste. Ipak, kad mišljenja dođu do nivoa nesporazuma i krenu da se iznose u javnost to je već dodatni problem koji onda može da utiče na čitavu ekipu", rekao je Ljajić za "Žurnal".

"Trudili smo se dugo da raspravljamo, polemišemo, ne opterećujući time javnost ni ostale u klubu sa tim. Međutim, to je izašlo na vidjelo i na žalost tu je napravljena prva krupna greška. Jednoumlje nikad nije dobro, ali isto tako nije dobro ni kad sa svim tim razlikama zatrpavamo javnost skoro svaki dan. Prije svega je naša odgovornost".

Izbori na ljeto u Partizanu?

Istakao je Rasim Ljajić da je nedavno na sjednici Upravnog odbora bilo rasprave i o vanrednoj Skupštini, što bi dovelo odmah do izbora, međutim nije bilo podrške za to - odnosno samo Predrag Mijatović je glasao za tu opciju. Ljajić objašnjava da je protiv toga jer bi to omelo ekipu u ovom trenutku, da bi bilo i "niskih udaraca", tako da je bolje sačekati kraj sezone.

"Kad se završi prvenstvo, možemo da pričamo, da idemo na vanrednu Skupštinu. Mora nešto da se mijenja i neophodno je, jer očigledno imamo krizu i da ta različita mišljenja dostižu takve namjere da je nemoguće funkcionisati", rekao je Ljajić i otvorio dušu.

"Prvi put govorim o tome. Dugo sam krio, trudio se da to ostane unutar kuće i da probamo da riješimo kroz razgovore, prije svega jer je to u interesu Partizana. Nažalost, to se nije desilo. Nije sporno, ali je momenat toga pogrešan".

Greška sa Stojakovićem?

Jasno je da je Partizan ove sezone koštala smjena Srđana Blagojevića, odlukom Predraga Mijatovića, pa postavljanje novog trenera Nenada Stojakovića - odlukom istog čovjeka.

"Šta očekujete, da kao predsjednik kluba kritikujem nešto što se desilo? Ne bi bilo fer prema tim ljudima, svako je vidio da to ne ide dobro. Ne želim apsolutno da dolivam ulje na vatru ili da je gasim benzinom. Jasno je da to nije dalo rezultat koji je očekivan, da budem prvo blag. Biram riječi kad govorim o tome. To je jasno svakom navijaču Partizana. Sad da se vraćamo u prošlost, neće mnogo da pomogne", zaključio je Ljajić za "Žurnal".

Podsjetimo, Partizan je na pauzu otišao sa bodom više od Crvene zvezde, a sada ima sedam manje.